Ski alpin : Worley et Pinturault en chefs de file du géant parallèle de Lech en Autriche

La coupe du monde de ski alpin reprend ses droits à Lech en Autriche. Au programme un géant parallèle féminin jeudi et masculin vendredi. La haut-savoyarde Tessa Worley et le savoyard Alexis Pinturault sont les chefs de file de l'équipe de France sur ce format de course très particulier.

La coupe du monde de ski alpin redémarre avec un exercice à part, le géant parallèle individuel, le seul du circuit cette saison, à Lech en Autriche. Le principe : deux skieurs s'élancent côte à côte sur un tracé très court, avec élimination et qualification à chaque passage. Avant les hommes vendredi emmenés par le savoyard Alexis Pinturault, les femmes ouvrent le bal jeudi avec la haut-savoyarde Tessa Worley en tête d'affiche.

"Le rythme du départ très important". Tessa Worley

La skieuse du Grand-Bornand est familière du format qu'elle a expérimenté lors de Team Event par nations, mais c'est la première fois qu'elle s'aligne en individuel. "Le rythme du départ est important et le traçage est particulier par rapport au géant, c'est plus resserré analyse Tessa Worley, "il faut aller vite avec ses pieds et travailler le ski de géant malgré tout sur une distance très courte entre les portes. J'aime bien ce format, c'est court et intense, c'est l'énergie qui prime".

ECOUTEZ la skieuse du Grand-Bornand Tessa Worley Copier

Sans public

Comme à Soelden il y a un mois pour l'ouverture de la saison, cette nouvelle étape autrichienne de coupe du monde se déroulera à huis clos. Ce sera le cas également en décembre pour le critérium de la première neige de Val d'Isère prévu cette saison sur trois week-ends consécutifs, dans une station fantôme.

Depuis Lech, Alexis Pinturault a d'ailleurs une pensée pour toutes les stations françaises qui n'ouvriront pas pour les vacances de Noel et du Nouvel An. "Elles ont déjà subi de plein fouet le premier confinement, ça coûte cher. Je suis moi même directement impacté car je suis issu d'une famille d'hôteliers, c'est compliqué même si il s'agit de l'un des plus beaux établissements de Courchevel. C'est loin d'être facile car il y a beaucoup de pertes d'exploitation. On est installés de longue date donc on a de la trésorerie, mais je pense surtout à ceux qui viennent de se lancer et qui ont beaucoup investi, pour eux ça peut être très vite un livre qui se ferme".

ECOUTEZ le skieur de Courchevel Alexis Pinturault Copier

Le programme

Qualifications du géant parallèle féminin jeudi à partir de 10h, phases finales en nocturne à 17h45. Mêmes horaires vendredi pour le géant parallèle masculin.