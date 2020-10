Ski - C'est parti pour la Coupe du monde 2020, découvrez le calendrier de la compétition

Pas d'épreuves aux États-Unis et Canada et donc... plus d'épreuves en France ! C'est ainsi qu'on pourrait résumer les aménagements faits au calendrier de la Coupe du monde de ski par la Fédération internationale de ski (FIS).

Le coronavirus empêche toute compétition internationale de se tenir en Amérique du Nord. Les épreuves de Coupe du monde de ski traditionnellement disputée aux États-Unis et au Canada ont donc été réparties sur les sites européens, et notamment en France : Val d'Isère, Courchevel et Chamonix seront à la fête pour cette édition 2020-2021.

La première épreuve, un slalom géant, sera disputée samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre à Sölden, en Autriche. Cette première étape restera une exception dans son organisation. En effet, elle rassemblera sur un même week-end le circuit masculin et le circuit féminin, ce qui sera résolument évité le reste de la compétition.

L'idée générale de cette réorganisation étant en effet de séparer le plus possible les sportifs : circuit masculin d'un côté, circuit féminin de l'autre, mais aussi les disciplines : techniques un week-end, versus épreuves de vitesse un autre, et jamais sur le même lieu.

Les stations savoyardes à la fête

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer en France, notons que Val d'Isère accueillera trois fois la Coupe du monde de ski cette année ! Un week-end technique hommes (géant et slalom) aura lieu les 5 et 6 décembre, puis une descente et un super-G hommes le week-end du 12-13 décembre, une semaine après. Enfin, Val d'Isère hébergera deux descentes et un super-G femmes du 18 au 20 décembre.... et sur la piste Oreiller-Killy, s'il vous plaît.

À noter aussi, ce même week-end du 12-13 décembre, Courchevel organisera deux géants. Enfin, Chamonix, accueillera le slalom messieurs les 30 et 31 janvier 2021.

Découvrez le calendrier de la Coupe du monde de ski 2020 :