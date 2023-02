Ski - "Ce moment sera gravé en moi pour toute ma vie", Alexis Pinturault, champion du monde de combiné

Travailleur, sérieux, rigoureux. On ne le voit pas souvent sourire Alexis Pinturault. Ce n'est pas dans sa nature. Mais ce mardi après-midi, au pied de L'Éclipse, à Courchevel, il a un immense sourire. Il vient de remporter, pour la deuxième fois de sa carrière, le titre de champion du monde de combiné , à l'occasion des championnats du monde de ski alpin, qui se tiennent à Courchevel (sa station, celle où il a grandit) et à Méribel, la station voisine, en Savoie.

Un vrai sourire donc et aussi des émotions exprimées à voix haute, pas une évidence pour ce grand champion. "C'était un grand moment et je pense qu'il sera gravé en moi à jamais pour toute ma vie" nous a-t-il confié, juste après la victoire, "forcément, cela fera partie de ces moments très forts dans une vie. J'ai plus vraiment profité du début jusqu'à la fin, malgré les enjeux qu'il pouvait y avoir, malgré le fait que ça puisse être en France ou ou autre, j'ai vraiment pu en profiter et je me suis vraiment amusé sur ces deux manches".

Une pression positive

S'il y avait de la pression, il le reconnait, en arrivant sur ces Mondiaux, lui qui a eu un début de saison en demi-teinte, il a su s'en accommoder, la transformer en une force positive : "en arrivant sur ces Mondiaux, je voulais pouvoir profiter de chaque instant parce que je sais que c'est une chance inouïe de pouvoir courir en France et certainement encore plus de pouvoir le faire dans mon village".

Cette médaille, dès le deuxième jour de compétition, a de quoi galvaniser à l'orée de quinze jours de compétition, non seulement le champion lui-même, mais toute l'équipe de France. Pourtant, Alexis Pinturault, comme à son habitude, reste mesuré, les deux pieds bien sur terre : "Je ne sais pas si c'est très bon augure, mais en tout cas, on va prendre vraiment étape par étape comme ça vient. Là, c'est un super super début. On ne l'attendait pas celle là" sourit-il. Lui qui est connu pour être une bête de travail, c'est d'ailleurs le surnom que ces coéquipiers de l'équipe de France lui donne, avoue, pour une fois, son envie de vraiment savourer. "Ça fait un petit moment que je n'étais pas sur le podium, donc j'ai envie d'en profiter. On a tous envie d'en profiter. On ne fera pas forcément d'excès mais, en tout cas, en profiter. Et après on remettra les choses dans le droit chemin" promet-il.

Relâcher la pression, avant de se reconcentrer sur son épreuve de prédilection, le Super-G, dans deux jours.