Ski de bosses : Perrine Laffont en tête d'affiche à Porté-Puymorens ce week-end

Championne olympique, quintuple championne du monde, 30 victoires en coupe du monde et encore plein d'autres titres et globes : le palmarès de Perrine Laffont est déjà impressionnant malgré ses 24 ans. L'Ariégeoise d'origine qui s'était entraînée au début de sa carrière dans les Pyrénées-Orientales, est de retour en compétition dans le département.

Elle participe ce week-end au championnat de France de ski de bosses à Porté-Puymorens, à Fontfrède : "ça fait plaisir de revenir dans les Pyrénées, je vais terminer la saison sur les montagnes où je m'entraînais et je connais bien Porté-Puymorens. Je me suis entraînée quelques fois précisément ici. Ca fait longtemps que je n'avais pas fait une compétition dans le coin, je pense que la dernière fois c'était une coupe d'Europe en 2013 à Font-Romeu."

Perrine Laffont, déjà 14 fois championne de France, devrait donc ce week-end clore en beauté sa fin de saison déjà riche : "je suis en forme, je vais bien skier et bien m'exprimer. Il y aura quand même moins de stress que lors des compétitions de l'hiver. Ca a été une saison incroyable avec deux médailles d'or aux mondiaux et deux globes. C'est une saison très aboutie dont je suis fière, j'aurais énormément appris sur moi, j'ai grandi et il y a eu de très bons résultats."

Perrine Laffont sera donc bien évidemment la tête d'affiche de la compétition ce week-end à Porté-Puymorens**. La compétition commence ce samedi avec la course en Single puis le dimanche avec la course en duel** : À 10 h 30 les qualifications puis les finale à 13 h 45, finales. (Accès piéton par le village, télésiège de l’Estanyol)

