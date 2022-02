EN IMAGES - Ski de fond : après deux éditions annulées, magnifique Transju 2022 entre Lamoura et Chaux-Neuve

Le manque de neige en 2020, puis la pandémie de Covid en 2021 avaient contraint les organisateurs de la Transju à annuler les deux dernières éditions de LA mythique course française de ski de fond. Pour son grand retour au calendrier, ce dimanche, la 44e Transju a été réussie en tous points.

Certes, les 1.800 fondeurs au départ de la traditionnelle Combe du Lac à Lamoura (Jura) n'ont pas pu aller jusqu'à Mouthe cette année : la ligne d'arrivée 2022 était "délocalisée" à Chaux-Neuve, quelques kilomètres avant où le manteau neigeux est encore suffisant. Mais pour le reste, que du bon !

Sous le beau ciel bleu de son Haut-Doubs natal, c'est le jeune Emilien Louvrier (22 ans) de La Cluse-et-Mijoux qui a été le plus fort et le plus rapide pour boucler les 63 km de course-reine.

Son temps : 2h 27' 54", soit une et deux secondes de mieux que ses trois plus proches poursuivants battus au sprint, dont le favori, Jean-Marc Gaillard, le double médaillé olympique (bronze) en 2014 et 2018 avec le relais français de ski de fond.

Doublé "made in Haut-Doubs" et centaines de fondeurs "du dimanche" ravis

Très ému et en larmes... de joie, évidemment, Emilien Louvrier avec la fameuse cloche Obertino du vainqueur de la Transju autour du cou. Et d'autant plus heureux de voir aussi sa copine d'entraînement sur les pistes du Massif Jurassien, s'imposer également pour la première fois de sa carrière sur la course Dames...

Emilien Louvrier et Céline Chopard-Lallier, les deux lauréats "made in Haut-Doubs" de la Transju 2022 à Chaux-Neuve (Doubs) © Radio France - Julien Laurent

Céline Chopard-Lallier (27 ans), de Villers-le-Lac, a franchi la ligne d'arrivée en 2h 34' 59", avec une petite trentaine de secondes d'avance sur sa dauphine, l'Italienne Elisa Brocard.

Pas de larme pour la fondeuse du Haut-Doubs, mais un sourire jusqu'aux oreilles ! Tout comme pour l'ensemble des centaines d'anonymes mais passionnés fondeurs "du dimanche" qui viennent de partout, bien au-delà des frontières franc-comtoises : Alpes (Isère, Savoie), Alsace ou encore Sud-Ouest (Ariège).

Après la ligne d'arrivée de la Transju 2022 à Chaux-Neuve (Doubs), les centaines de fondeurs attendent le traditionnel ravitaillement final offert par les organisateurs © Radio France - Julien Laurent

Tous ces "fondus" qui participent aussi à la légende de la Transju depuis des décennies en la terminant - selon le rythme et le niveau de chacun(e) - deux, trois, quatre, voire cinq heures ou plus après les meilleurs spécialistes...