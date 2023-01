Ski de fond : Delphine Claudel devient la première Française à s'imposer en Coupe du monde féminine

Elle n'a que 26 ans et vient de marquer le ski de fond français ! Ce dimanche, la skieuse Vosgienne, Delphine Claudel, l'a emporté en haut de la redoutable montée de l'Alpe Cermis, où les pentes approchent parfois 30%. Elle boucle son épreuve avec vingt secondes d'avance sur la Norvégienne Heidi Weng et trente-cinq secondes sur l'Américaine Sophia Laukli.

Cette étape est unique par son profil : sur les trois derniers kilomètres, il s'agit de remonter une piste de ski alpin en sens inverse, en grimpant sur une pente entre 15% et 25% par endroits, et donc près de 30% ce dimanche. À croire que Delphine Claudel s'est transformée en grimpeuse de Tour de France ! Déjà, en 2021 et 2022, Delphine Claudel avait déjà pris la troisième place de cette épreuve, la dernière du Tour de ski.

Cette prestigieuse compétition, disputée en Suisse, Allemagne et Italie et intégrée à la Coupe du monde, se court sur sept étapes. C'est la Suédoise Frida Karlsson, 15e à Val di Fiemme, qui gagne le classement général du Tour de ski.