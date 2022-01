Ski de fond : deuxième podium pour la skieuse vosgienne Delphine Claudel

"Heureuse d'avoir confirmé mon exploit pendant cette ascension atypique !" s'exclame la skieuse Delphine Claudel. Un deuxième podium dans sa carrière ! La Bressaude reproduit sa performance réalisée dans les mêmes alpes italiennes, il y a tout juste un an. Ce mardi 4 janvier, la fondeuse a pris la troisième place de la mass start de Coupe du monde de ski de fond du Val di Fiemme (Italie), dernière étape du Tour de ski, remporté par la Russe Natalia Nepryaeva.

La skieuse de 25 ans s'est "arrachée" pour cette course. "Un effort physique et mental assez violent", résume-t-elle à quelques heures de la course. La fondeuse, originaire de La Bresse est "fière" d'avoir su créer l'écart, en mettant un sérieux coup d’accélérateur à un peu plus de deux kilomètres du sommet.

Les armes pour les JO d'hiver 2022

" Je suis contente d’avoir pu remonter sur cette boîte, j’espère un jour pouvoir monter sur une autre boîte ... ailleurs qu’ici." Et pourquoi pas Pékin ? À un mois des Jeux Olympiques d'hiver, qui auront lieu dans la capitale chinoise, Delphine Claudel a toutes les raisons d'y croire. Depuis cet été, elle s'y prépare. La sélection olympique officielle sera dévoilée fin janvier, quelques jours avant le lancement, le 4 février 2022 de la compétition internationale.