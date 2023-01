Ski de fond : l'Isérois Jules Lapierre remporte la médaille de bronze sur le 10 km de la Coupe du monde

Un Isérois sur le podium du 10 km de la Coupe du monde de ski de fond ce dimanche 8 janvier en Italie. Le Chartrousin Jules Lapierre remporte la 3e place de cette dernière étape du tour de ski. Il grimpe aussi dans le top 10 du classement de cette épreuve, la plus prestigieuse de l'hiver.

Pour remporter ce premier podium de sa carrière en Coupe du monde, il a dû affronter la fameuse montée de l'Alpe Cermis. Une piste de ski alpin sur 3 km avec des montées à 30 %. "C'était très dur [...] Je me suis dit que ça allait être très compliqué de faire un podium, confie le fondeur au micro de la FFS TV. Au fil de la montée, ça allait de mieux en mieux et là, je suis arrivée sur le plat du haut, on reprenait des places, on avait la 3e place en vue. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais, j'ai mis tout ce que j'avais, je suis allé chercher au fond de moi-même. Ça la fait, donc je suis comblé, c'est un rêve."

Déjà 4e sur cette même montée finale en 2019, il avait depuis connu des saisons compliquées à cause d'une blessure au tendon d'Achille. De son côté, la Vosgienne Delphine Claudel s'est imposée sur le 10 km chez les femmes. Elle devient la première Française à remporter une étape de Coupe du monde.