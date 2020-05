Programmée en février 2021 à Prémanon (Jura), c'était l'unique étape française de la prochaine saison de coupe du monde de ski de fond. Mais en raison des conséquences économiques du coronavirus, les organisateurs jurassiens annoncent, d'ores et déjà, l'annulation de cette manche mondiale.

Ski de fond : le site jurassien de Prémanon annule son étape de coupe du monde en 2021 à cause du coronavirus

Un an après le succès populaire (35.000 spectateurs au total) des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 avec les épreuves de biathlon, combiné nordique et saut à skis, le site des Tuffes à Prémanon (Jura) allait continuer à monter en gamme au niveau international grâce à l'organisation (5 au 7 février 2021) d'une manche de la "grande" coupe du monde de ski de fond.

Mais cette unique étape française programmée dans le calendrier mondial du prochain hiver ne pourra finalement pas avoir lieu pour la première fois de son histoire dans le Massif Jurassien. Les organisateurs de Jura Ski Events l'annoncent dans un communiqué officiel ce jeudi de début mai... 2020. Soit neuf mois avant la date de l'événement normalement prévu.

Par mesure de précaution sanitaire mais également économique à cause du Covid-19

La raison avancée ? L'épidémie de coronavirus qui sévit depuis de longues semaines... "Par mesure de précaution sanitaire mais également économique et en relation avec la Fédération Française de Ski (FFS), le report de cette étape de coupe du monde est la _décision la plus raisonnable_. En effet, la pandémie du covid-19 aura des répercussions à long terme auprès de certains acteurs et partenaires de l’événement, c’est pourquoi il aurait été peu sensé de maintenir un événement d’une telle ampleur en dépit de certaines priorités", .

à lire aussi La Transjurassienne 2020 est annulée

Jura Ski Events indique aussi que cette décision est également prise en accord "avec la Fédération Internationale de Ski (FIS) qui envisage notamment d’alléger le calendrier des épreuves de ski de fond de la saison prochaine, compte tenu de l’évolution du covid-19 dans le monde entier".

La manche mondiale de Prémanon reportée à 2022 ?

Pas de coupe du monde de ski de fond en 2021 dans le Jura, "mais cet événement _devrait pouvoir avoir lieu en 2022_" au stade nordique Jason Lamy Chappuis des Tuffes à Prémanon... Rien de sûr donc, pour l'instant, concernant cet éventuel report d'une année.

Le conditionnel est employé par les organisateurs de Jura Ski Events parce que "différents éléments rentreront en compte pour obtenir l’organisation de la seule étape française du calendrier en 2022. Cette année-là étant une année olympique, une étude devra être faite en amont pour pouvoir programmer cette étape de coupe du monde de ski de fond"...

LIRE/REECOUTER AUSSI : Le Jura accueille la première manche française de l'histoire de la coupe du monde de saut à ski féminin ("100% club" du 10/12/2018 sur France Bleu Besançon avec Joséphine Pagnier comme invitée)

Quid de Chaux-Neuve 2021 en combiné nordique ?

Aucune décision, en revanche actuellement, concernant l'autre manche de coupe du monde de ski nordique programmée en janvier 2021 dans le Massif Jurassien : à Chaux-Neuve, dans le Haut-Doubs, la traditionnelle manche mondiale de combiné nordique -provisoirement absente du calendrier 2020- reste maintenue aux 9 et 10 janvier 2021, jusqu'à preuve du contraire...