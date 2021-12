Ski de fond : Maurice Manificat forfait pour le Tour de ski

Maurice Manificat renonce au Tour de ski. A un peu plus d'un mois des JO, le fondeur haut-savoyard, blessé suite à une chute à l'entrainement ce week-end, est forfait pour le début de la compétition qui s'élance mardi de Suisse.

C'était avec les Jeux Olympiques l'objectif principal de sa saison. Maurice Manificat doit finalement renoncer au Tour de ski, l'un des temps fort de la Coupe du monde de ski de fond. Le fondeur haut-savoyard d'Agy Saint-Sigismond, leader de l'équipe de France, s'est blessé ce week-end en chutant à l'entrainement, et souffre d'une contusion aux côtes. A un peu plus d'un mois des JO de Pékin, le staff tricolore a donc décidé de ne pas prendre de risques.

Deuxième du Tour de ski l'an dernier, Maurice Manificat manquera au moins les trois premières étapes de cette compétition organisée sur huit jours, qui débute mardi. Le Tour de ski est constitué cette année de six courses en huit jours réparties sur trois étapes (Lenzerheide, Oberstdorf, Val di Fiemme) entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, avec un classement général établi à l'addition de temps de chaque course, aux formats différents.

Maurice Manificat n'a disputé que trois compétitions en Coupe du monde cet hiver avec pour meilleur résultat une 8e place sur le 15 km libre de Davos (Suisse) le 12 décembre. Il devrait disputer à Pékin ses quatrièmes Jeux olympiques dans un peu plus d'un mois (4-20 février).