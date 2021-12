Ski de fond : Richard Jouve et Lucas Chanavat sur le podium de la première étape du Tour de ski

Le Tour de ski, temps fort de la Coupe du monde de ski de fond, démarre en trombe pour les Français. Le haut-alpin Richard Jouve et le haut-savoyard Lucas Chanavat ont terminé mardi respectivement 2e et 3e du sprint libre, remporté en Suisse par l'intouchable norvégien Johannes Klaebo.

Richard Jouve et Lucas Chanavat, 2e et 3e de la première étape du Tour de ski à Lenzerheide en Suisse

Deux Français sur le podium d'une étape de Coupe du monde de ski de fond, ce n'était plus arrivé depuis trois ans. Et en 2018, c'était déjà eux. Le haut-alpin Richard Jouve et le haut-savoyard Lucas Chanavat ont terminé mardi respectivement 2e et 3e de la première étape du Tour du ski, un sprint libre remporté à Lenzerheide en Suisse par l'intouchable norvégien Johannes Klaebo, qui décroche à 25 ans sa 43e victoire sur le circuit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Candidats pour le podium olympique

Les deux Français se positionnent comme de sérieux candidats au podium olympique dans un peu plus d'un mois à Pékin. Il s'agit du 3e podium en Coupe du monde de Richard Jouve cette saison avec deux 3es places (Lillehammer et Davos), le 2e pour le fondeur du Grand-Bornand Lucas Chanavat après une 3e place à Dresde.

Maurice Manificat, le leader de l'équipe de France n'a pas participé à ce sprint libre. Le haut-savoyard a du renoncer au Tour de ski après une chute le week-end dernier à l'entrainement, lui occasionnant de vives douleurs aux côtes.