Ski handisport : la Savoyarde Marie Bochet décroche son 21e titre mondial

C'est un nouvel exploit de la Savoyarde Marie Bochet. À moins de deux mois des Jeux paralympiques de Pékin, la skieuse d'Arêches-Beaufort a remporté son 21e titre de championne du monde handisport de ski alpin, ce vendredi, sur la descente à Lillehammer (Norvège). La skieuse de 27 ans a remporté le titre dans sa catégorie "debout". Elle a toujours la possibilité de réaliser le même exploit qu'il y a trois ans aux Mondiaux : remporter cinq médailles d'or.

"Je suis hyper contente de cette victoire car je ne pensais peut-être pas encore gagner au championnat du monde cette année, réagit Marie Bochet, qui doit faire face à une concurrence de plus en plus coriace. J'étais anxieuse au départ, mais je suis passée au-dessus de tout ça, avec un staff qui m'a bien accompagnée jusqu'au départ. Et puis j'ai fait mon ski, je suis hyper satisfaite de démarrer le championnat de la sorte."