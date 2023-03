Ski : "Je suis très content et un peu soulagé même" dit le descendeur Johan Clarey, qui prend sa retraite

Johan Clarey a renoncé à la première grasse matinée de sa retraite sportive pour être notre invité, ce vendredi matin. Le champion de descente a décidé d'arrêter sa carrière de skieur . Il a participé, jeudi, à sa dernière course, lors des championnats de France de descente, dans les Hautes-Alpes, où il a décroché la 3e place. Cette dernière course, en France, "c'était un petit peu pour faire plaisir, surtout à la fédération. Je pense que c'est normal. C'est du respect pour la fédération, pour les jeunes skieurs aussi d'être présent pour partager ma fin de carrière aussi avec eux et pour moi aussi, pour finir sur une note un petit peu plus tranquille que sur une finale de Coupe du monde. Donc je suis très content d'y être allé. L'organisation était super, donc j'ai passé un très bon moment là-bas" s'est-il réjoui.

"La descente, c'est très accidentogène et très stressant. Donc, je suis très très content d'avoir pris cette décision"

Un autre Haut-Savoyard, Florian Loriot, du club de Megève, lui a pris l'ultime succès hier et s'adjugeant le titre de champion de France de descente. Pas de quoi entamer la bonne humeur de Johan Clarey, non, il y a même une forme de soulagement reconnaît-il, à arrêter. "Vingt ans de compétition, surtout en descente, c'est une discipline qui est quand même très accidentogène et très stressante. Donc à ce niveau là, je suis très très content d'avoir pris cette décision. Je suis sûr de ma décision. Je suis sûr qu'il y va y avoir des moments un petit peu plus délicats dans le futur, où je vais avoir un petit peu de nostalgie, j'en suis persuadé. Mais non, franchement, pour l'instant, je suis très content et un peu soulagé quand même" nous a-t-il expliqué..

Au moment de raccrocher les skis, Johan Clarey peut être fier de son immense carrière, lui qui est l'un des plus grands skieurs français de sa génération, au palmarès impressionnant . Difficile pour lui de choisir un moment parmi les onze podiums de sa carrière et les deux médailles. Mais s'il devait choisir deux moments, il y aurait, bien sûr sa médaille d'argent en descente aux JO de Pékin , "ça a été le moment phare de ma carrière au niveau des résultats. Parce qu'une médaille olympique, c'est quand même la chose que tous les sportifs cherchent" se souvient-il.

"Je vais retenir ce stress au départ d'une descente de Coupe du monde, des sensations incroyables que seuls les descendeurs peuvent comprendre"

Il garde aussi en mémoire sa 2e place lors de l'épreuve de descente de Kitzbühel , en Autriche, lors de la Coupe du monde de ski alpin en janvier dernier, sur la piste reine de la discipline, la mythique streiff. "Je vais retenir surtout ce stress au départ d'une descente de Coupe du monde, notamment à Kitzbühel, ces sensations qui sont assez incroyables et que je pense que je vais avoir du mal à retrouver dans une vie quasiment normale entre guillemets. Ça, c'est ce que je vais retenir dans toute ma carrière. Ce sont des trucs difficile à décrire et qui sont que seuls les descendeurs peuvent connaître. Mais c'est quelque chose", se remémore-t-il, " qui va être gravé en moi tout de même toute ma vie".

