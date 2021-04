Ski : le Bessard Rémy Falgoux met un terme à sa carrière à 24 ans

"Il y a autre chose dans la vie". Rémy Falgoux semble encore dans l'émotion. Car à seulement 24 ans, le jeune skieur vient de prendre une décision importante. Il a décidé mettre un terme à sa carrière au plus haut niveau qui l'a porté de la piste de la Perdrix à Super-Besse jusqu'aux sommets de la coupe du monde.

Je m'impliquais à fond, et j'étais 35e mondial...

Après 15 départs dans le grand cirque blanc, Rémy Falgoux veut tourner ses skis vers d'autres pentes. "Je ne voulais pas faire encore cinq ans de plus pour rien, il n'y a eu aucun problème, tout le monde me faisait confiance, mais moi j'avais envie de faire autre chose". Il restera le premier auvergnat ayant marqué des points en coupe du monde de ski alpin. "C'est un choc" s'étonne Gauthier De Teissières, ancien vice-champion du monde de super G, et très attaché au massif du Sancy, "mais il faut aussi reconnaître que cette vie d'expatrier en quelque sorte lorsqu'on est pas alpin peut être difficile à vivre, mais je suis très étonné et déçu".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rémy Falgoux souhaite maintenant se consacrer à ses études. "J'espère pouvoir terminer mon parcours pour devenir prof de sport, si possible à Clermont, mais pour le moment je suis à Grenoble, et avec le Covid, revenir en Auvergne ne sera peut-être pas facile". Le Bessard souhaite ensuite poursuivre des études de kiné.