Ski nordique : la Foulée Blanche fait son retour à Autrans après une année blanche en raison du Covid

Pour les amoureux du ski nordique, c'est un retour très important. Une des plus grande course de ski nordique française revient à Autrans, les 29 et 30 janvier prochain. La direction de la course l'a confirmé ce jeudi 25 novembre 2021.

Pour la course phare - le marathon de 42 km - ce sera même un retour après deux ans d'annulations (en 2020 par manque de neige et en 2021 en raison du Covid). L'an dernier, les organisateurs avaient mis en place une compétition digitale. Mais cette fois, enfin, en 2022, la course va pouvoir se tenir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cet hiver, l'organisation va pouvoir retrouver tous les skieurs sur ses parcours mythiques, lors des courses, mais aussi en "libre accès" pour les utilisateurs de l'application mobile. Au programme de cette édition : 10 épreuves et 6 distances de 5 à 42 km en style classique et skating.

La Foulée Classique (samedi 29 janvier) : course de 10km et 25km

La "Foulée Blanche" (dimanche 30 janvier) : 5 - 10 - 20 et 42 km - Relais à 3 sur le 42 km

Depuis sa création en 1979, des milliers de skieurs de fond, de tous les âges, sont venus apprécier ses parcours. Les inscriptions sont possibles sur le site de La Foulée Blanche.