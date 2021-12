Ski alpin : nouvelle désillusion pour Alexis Pinturault qui pointe un problème de matériel

Alexis Pinturault dit presque adieu au classement général de la coupe du monde de ski alpin. Le skieur de Courchevel a encore raté sa course lors du géant d'Alta Badia ce lundi en Italie. Il pense avoir identifié un problème de matériel.

Ca parait désormais peu probable qu'Alexis Pinturault décroche un gros globe de cristal pour la deuxième année de suite. Le skieur de Courchevel s'éloigne encore un peu plus de la tête du classement général de la coupe du monde de ski alpin aprés le géant d'Alta Badia en Italie ce lundi. Il termine 18eme, et c'est une fois de plus le Suisse Marco Odermat qui s'impose.

"J'ai loupé un wagon"

Alexis Pinturault pense avoir trouvé l'un des problèmes pour expliquer ses résultats en demi-teinte : il utilise toujours des skis de 193 cm là où plusieurs de ses principaux adversaires en géant sont passés à des planches de 198 cm. "Il semble que j'ai loupé un wagon. Maintenant presque tout le monde utilise des skis plus longs. Je ne pensais pas que ça ne puisse faire une telle différence mais elle est bien réelle", a déclaré Alexis Pinturault à l'AFP. Le skieur de Courchevel envisage d'alléger son programme en coupe du monde pour se concentrer sur ses problèmes de matériel qu'il doit régler.

"Faut rester optimiste même si la situation est compliquée"

Dans l'immédiat Alexis Pinturault à d'autres choses à penser que le classement général de la coupe du monde selon Frédéric Perrin, le responsable de l'équipe de France technique hommes. "C'est sûr que la situation est compliquée mais il a deux trois problématiques à résoudre avant de penser au classement. Oui il s'éloigne du gros globe de cristal mais on ne peut pas dire fin décembre que le général est terminé et qu'on fait une croix dessus. Faut toujours rester un peu optimiste" estime Frédéric Perrin.