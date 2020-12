Skicross : des haut-savoyards sur les podiums à Val Thorens

Les Haut-Savoyards ont brillé ce dimanche à Val Thorens pour la Coupe du monde de skicross. Jonathan Midol du Grand-Bornand prend la première place côté hommes, et Jade-Grillet-Aubert de Châtel se place deuxième côté femmes.

Premiers podiums de la saison pour les tricolores en Coupe du monde de skicross ce dimanche ; en Savoie à Val Thorens, le médaillé de bronze olympique en 2014 Jonathan Midol, du Grand-Bornand, remporte la compétition. C'est la deuxième victoire de sa carrière. Il l'emporte sur le Canadien Reece Howden et l'Allemand Florian Wilmsmann. L'enfant du pays Jean-Frédéric Chapuis termine quatrième.

Si la Suisse Fanny Smith remporte la compétition chez les femmes, Jade Grillet-Aubert, de Châtel, prend la deuxième place. Monte sur le podium également la Canadienne Marielle Thompson.

A cause de la météo, la première course programmée initialement ce samedi n'a pas pu avoir lieu. La deuxième course se joue donc ce lundi 21 décembre à Val Thorens.