Slalom géant de Courchevel : Tessa Worley va "être à fond dès la première manche"

Courchevel 1850, Saint-Bon-Tarentaise, France

Courchevel accueille ce mardi 17 décembre une 7e édition de la Coupe du monde féminine de ski alpin. Ce sera un slalom géant avec première manche à 10h30 et deuxième manche à 13h30.

L'une des favorites pour la première marche du podium reste évidemment Mikaela Shiffrin, l'Américaine qui a déjà signé deux podiums lors des deux premiers Géants de la saison : une deuxième place à Sölden et une troisième place à Killington.

Surprenantes aussi la Néo-Zélandaise Alice Robinson (première à Sölden) et l’Italienne Marta Bassino (gagnante à Killington).

Mais évidemment, à Courchevel, c'est derrière la Française de Haute-Savoie et du Grand-Bornand que seront rassemblés les supporters. Tessa Worley a fini troisième à Sölden, 5e à Killington et signe une belle 9e place en vitesse cette fois sur le super G de St Moritz.

La Bornandine connaît bien cette piste de Courchevel mais elle refuse de se croire avantagée. "Il ne faut pas prendre ça comme un acquis. On a eu de supers entraînements, mais il ne faut pas prendre le départ de la course en se disant qu'on a un avantage sur les autres. C'est l'erreur qu'on peut faire quand on a une super préparation pour une course bien précise. Je vais y être jusqu'au bout dès la première manche".

Programme de la Coupe du monde de ski alpin de Courchevel : Mardi 17 décembre: géant dames, 1ere manche à 10h30, 2e manche à 13h30