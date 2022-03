Snowboard : l’Alsacien Sylvain Dufour raccroche sa planche

À 39 ans, Sylvain Dufour met un terme à sa longue carrière ce samedi à Berchtesgaden en Allemagne. Le snowboarder de Sainte-Marie-aux-Mines a vécu pendant plus de 20 ans de sa passion, décroché deux médailles mondiales et frôlé le podium olympique.

C’était le dernier des Mohicans. Depuis de longues années, Sylvain Dufour était le seul Français à briller au niveau mondial en slalom ou en slalom géant. Sa dernière saison a été compliquée. Une blessure mal diagnostiquée au pied l’a empêché de défendre ses chances et de se qualifier pour ses quatrièmes Jeux olympiques d’affilée.

Pour le snowboarder de Sainte-Marie-aux-Mines, il était donc temps de dire stop : "Je me suis blessé cet hiver et ça fait deux ans sans résultats, ça fait un peu beaucoup pour vivre de son sport. Et puis j'ai 39 ans, trois enfants, c'est donc aussi l'occasion de profiter pour faire autre chose".

Sylvain Dufour a appris à skier et à surfer aux Bagenelles, puis au Lac Blanc, dans le sillage de deux autres snowboarders Florine Valdenaire et Charlie Cosnier qui s’étaient qualifiés pour les JO de Salt Lake City en 2002.

Il a tracé sa propre route sans beaucoup d'aides et il a fallu être débrouillard pour boucler ses budgets, mais pas seulement. "Quand j'ai commencé, on n'avait pas le GPS et on ne pouvait pas réserver les hôtels sur internet, donc c'était un peu plus sport, sourit-il en rembobinant le film des souvenirs. Il fallait tout anticiper avant de partir. C'était rigolo de réserver des hôtels dans des langues étrangères qu'on ne pratiquait pas du tout. Il fallait être un peu baroudeur. Moi j'ai kiffé ce sport, je suis fier de m'être fait plaisir aussi longtemps".

Doublé médaillé d'argent mondial

Sylvain Dufour a obtenu sa consécration sportive en 2009, lorsqu’il a décroché deux médailles d’argent aux mondiaux en Corée du Sud. Il a aussi remporté quatre victoires en Coupe du monde et décroché un globe de cristal en slalom.

Mais il n’a jamais pu monter sur un podium olympique, un Graal qu’il a touché de près en 2018, lorsqu’il a échoué à la quatrième place aux JO de PyeongChang. "C'est comme ça, les trois mecs devant étaient plus forts que moi, explique Sylvain Dufour. On ne peut pas réécrire l'histoire et je ne suis pas du genre à regarder dans le rétroviseur. C'est sûr j'aurais préféré avoir une médaille olympique autour du cou, mais ça n'est pas le cas".

Une reconversion à la SNCF

Sylvain Dufour va désormais pouvoir se consacrer à sa nouvelle vie. Il a toujours été soutenu par la SNCF, avec qui il est en discussion pour sa reconversion professionnelle ("à moi de trouver un job qui me plaise"). Il pourra aussi davantage s'occuper de ses trois enfants qui ne voyaient pas beaucoup leur papa pendant la saison hivernale.

"J'ai plein d'autres projets à côté, mais je préfère ne pas les divulguer pour l'instant", conclut, cachotier, le meilleur snowboarder français de ces 15 dernières années.

