"Tague mon bras" : Dessinez sur la prothèse de Marie Bochet, elle vous emmène aux Jeux Paralympiques

L'idée lui est venue il y a quelques semaines, lorsque la Chine a confirmé qu'il y aurait bien du public, mais pas de spectateurs étrangers en mars prochain aux Jeux Paralympiques de Pékin. Déçue de ne pas pouvoir profiter de ses proches et supporters sur place, la skieuse multimédaillée d'Arêche-Beaufort Marie Bochet lance sur les réseaux sociaux une initiative originale. Née avec une malformation à l'avant-bras gauche, elle les invite à dessiner sur sa prothèse, "pour transformer ce bout de carbone en un objet coloré et plein de power".

Le principe est simple, dessiner ou écrire quelques mots de soutien, prendre une photo et l'envoyer à l'adresse mail taguemonbras@gmail.com. "J'ai l'habitude depuis Sotchi et même Vancouver d'avoir mes proches et supporters sur place et je sais l'importance que ça peut avoir. Je me suis demandé comment les emmener avec moi à Pékin" explique l'octuple championne paralympique d'Arêches-Beaufort, "comme je suis en train de refaire ma prothèse, le support était tout trouvé".

Cette nouvelle prothèse, "un bras en carbone noir pas très fun", sera donc customisée par une société spécialisée. Quelques jours seulement après le lancement du défi, "les gens sont au taquet" sourit la Savoyarde, "ils sont très productifs et très créatifs, j'ai été très surprise des premiers messages que j'ai reçu, des petits dessins avec des choses qui me concernent, je me dis qu'ils me connaissent bien donc c'est très sympa". Ce concours d'encouragement à Marie Bochet pour Pékin 2022 est ouvert jusqu'au 10 novembre.