Transjurassienne 2020 : "Le ski se pratique dans le Jura" selon l'organisateur en chef Pierre-Albert Vandel

La Transjurassienne 2020 se tiendra les 8 et 9 février, à condition bien sûr que la neige soit au rendez-vous. Sans pouvoir totalement exclure une annulation de dernière minute, les organisateurs de la course se disent malgré tout optimistes.

Lamoura, France

A un peu plus de trois semaines de la Transjurassienne 2020, qui doit se tenir le week-end des 8 et 9 février, pour l'instant c'est plutôt le vert qui domine dans le massif jurassien. Mais les organisateurs de la course restent malgré tout optimistes. Pour faire le point l'organisateur en chef de la Transju, Pierre-Albert Vandel était notre invité ce mardi matin.

Etes vous inquiets face au manque de neige ?

"Forcément il y a une inquiétude, parce que tous les fonds de vallée sont verts, en revanche un certain nombre d'éléments nous poussent à l'optimisme. Les skieurs ont pu avoir d'excellentes conditions depuis un mois sur nos massifs, sur le Massacre, le Risoux ou le Pré Poncet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser le ski se pratique sur le Jura et dans de très bonnes conditions."

De bonnes conditions sur la totalité du parcours de repli dans le Massacre

Pouvez-vous garantir qu'il n'y aura pas d'annulation cette année ?

"Non, c'est délicat car il peut y avoir des éléments climatiques très défavorables à l'avenir mais pour le moment on est en capacité de proposer une Transjurassienne sur un parcours de repli. On a notamment le parcours qu'on utilise en dernier recours dans la forêt du Massacre qui propose de bonnes conditions sur sa totalité. Et le grand tétras ne pose pas de problème, on fait beaucoup de prévention et on a un avis favorable pour utiliser exceptionnellement ce parcours de repli."

Cette année la Transju intègre le calendrier du Visma Ski Classics, le top du ski de fond professionnel longue distance. Toutes les épreuves seront télévisées en direct, il faut tout de même de la neige pour la carte postale ?

"Pas tout à fait car cette année on intègre le challenge B, on ne sera pas sur le Ski Pro Tour. Cela nous permettra ensuite de rentrer sur ce circuit dont les épreuves sont télévisées pour 70 pays. On vise plutôt 2021-2022."