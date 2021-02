Transjurassienne 2021 : malgré l'annulation, des irréductibles font la course

Malgré l'annulation de l'édition 2021 de la Transjurassienne, qui devait se tenir les 13 et 14 février, certains inscrits s'amusent à faire la course. Les pistes sont damées alors les skieurs profitent du grand soleil, notamment au Pré Poncet (Doubs).

Pas de Transjurassienne de 2021. Mais qu'à cela ne tienne, les pistes sont damées, alors certains irréductibles se sont lancés dans la course. Au Pré Poncet (Doubs), à côté de Chaux-Neuve, un groupe de quatorze skieurs sont venus faire leur Transju entre amis.

"C'est presque plus sympa que la vraie Transju, car là on est tous ensemble, on peut faire des pauses, prendre un casse-croûte", explique Christelle, skieuse de 55 ans, habituée de la Transjurassienne. Cette année, ça aurait dû être sa quatrième participation, alors, malgré l'annulation de la compétition, elle est venue skier sans chrono.

On fait vraiment la course ensemble et pas chacun dans sa bulle"

Samuel a, lui, une dizaine de courses à son actif mais il apprécie tout particulièrement de pouvoir refaire le parcours sans le stress de la performance. "On peut montrer le chemin à des débutants, rigoler et puis vraiment faire la course ensemble et pas chacun dans sa bulle."

Et pour ceux qui voudraient quand même avoir un classement, cette année, les organisateurs ont prévu un Challenge e-Transju’ en ligne. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 28 février à différentes épreuves : Ski de fond, Roller - ski roue, Course à pied - trail, Marche - Raquette.