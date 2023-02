Transjurassienne 2023 : le parcours raccourci à cause du manque de neige

L'enneigement est trop "limité" pour permettre à la grande course de la Transjurassienne 2023 de se courir dimanche 12 février sur le parcours historique de 70 kilomètres entre Lamoura et Mouthe. Constat tenu se lundi matin à Besançon par la direction de la course lors d'une conférence de presse. Le parcours de la course mythique fera cette année 47 kilomètres et reliera Lamoura à la commune des Rousses, et ne passera donc pas par le Doubs.

Après une version également réduite l'an dernier, et les deux annulations de 2020 et 2021, la grande course de la Transjurassienne n'a plus emprunté le parcours historique depuis 2019. "On avait d'abord l'espoir de faire le parcours nominal" a expliqué Pierre Albert Vandel, le président de Trans'Organisation, "puisque l'on attendait 20 à 30 centimètres de neige". Mais cette neige n'est pas tombée, laissant la place à de l'humidité et de la douceur ce week-end.

Un sentiment partagé

"On est vraiment soumis aux conditions météorologiques, une fois de plus" constate Marie-Pierre Guilbaud, directrice de la course. Cette année, ce sont particulièrement les fonds de vallées qui posent problème.

Une Transju 2023 maintenue donc, mais avec une version courte pour la grande course, de quoi laisser un sentiment mitigé à Marie-Pierre Guilbaud : "nous sommes partagés entre la satisfaction de pouvoir proposer une épreuve à tout nos participants, et la déception de ne pas pouvoir faire la course sur le parcours initial".

Encore des incertitudes

Si la course est maintenue, le parcours est encore entouré d'incertitudes. Notamment sur la dernière portion, d'environ 6 kilomètres, entre Prémanon et les Rousses, "un passage difficile à réenneiger" selon Marie-Pierre Guilbaud, qui l'assure les équipes de la course "font tout leurs possibles pour que l'arrivée aux Rousses soit maintenue".

Les inscriptions en ligne s'achèvent ce lundi soir à 23h59, pour le moments 3200 personnes sont inscrites. Il sera encore possible de prendre son dossard au salon nordique vendredi et samedi aux Rousses. Les organisateurs espèrent attirer au total 4000 participants.