Troisième victoire en trois courses individuelles pour Martin Fourcade

Grenoble, France

Martin Fourcade est décidemment en forme en ce début d'année! Après le sprint et la mass-start d'Oberhof la semaine dernière le biathlète du Vercors a remporté ce jeudi le sprint de la manche de coupe du monde de Ruhpolding, toujours en Allemagne. Il devance Quentin Fillon Maillet - qui "remplace" Emilien Jacquelin, second sur le sprint d'Oberhof - et l'allemand Benedikt Doll. Le norvégien Johannes Boe étant toujours absent du circuit pour raisons personnelles, Martin Fourcade conserve plus que jamais le dossard jaune de leader de la coupe du monde. " Ce n'était pas ma meilleure journée sur les skis, explique t-il, [...] mais le biathlon ce n'est pas seulement aller vite sur les skis c'est aussi tirer vite et bien et je suis content de cette partie de la course aujourd'hui".

Derrière les autres français ne sont pas loin : Simon Desthieux et Fabien Claude 5e ex-aequo, Emilien Jacquelin 12e et Antonin Guigonnat 13e. Les poursuites, hommes et femmes, auront lieu dimanche à Ruhpolding. En attendant place aux relais : les dames demain vendredi et les messieurs samedi.