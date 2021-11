« Un robot qui désinfecte l'air » Romain Heinrich raconte sa visite du site des prochains JO à Pékin

Romain Heinrich est un privilégié parmi les athlètes de l’équipe de France. Alors qu’habituellement, des épreuves pré-olympiques permettent de tester les sites, elles n’ont pu être organisées l’hiver dernier à cause de la pandémie. La plupart des athlètes français découvriront donc tout à leur arrivée en Chine. Mais ce n’est pas le cas en bobsleigh, car pour qu’une piste soit homologuée en compétition elle doit être testée par les équipages des différentes nations. La fédération internationale a donc organisé des tests auxquels le Grenoblois Romain Heinrich a participé. Celui qui s’entraine à La Plagne décrit des paysages montagneux, une piste exigeante et un protocole sanitaire très strict.

L’environnement

la piste de bobsleigh de Yanqing - Romain Heinrich

On en a pris plein les yeux pendant trois semaines

« Le site est vraiment exceptionnel. Déjà, la région est magnifique. À l'automne, on a eu des couleurs, que ce soit dans le ciel ou avec la végétation, qui étaient vraiment splendides. On en a pris plein les yeux pendant trois semaines. L'année dernière, au mois de février, il faisait moins 20 degrés, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'il fera froid. C'est dans les montagnes. La piste de bob est à 1.200-1.300 mètres d'altitude et derrière, on voit que ça grimpe quand même ! Niveau montagne il y a du dénivelé, il y a du relief, ça il n'y a pas de souci. »

Le protocole sanitaire

Un robot désinfectant dans un hôtel - Romain Heinrich

Une ambiance très pasteurisée, très javélisée

« Ça a commencé, ne serait-ce que pour l'obtention du visa et du QR Code vert qui permet de monter dans l'avion il y avait des règles et des papiers à remplir dans tous les sens. Et puis après, sur place, on était dans une bulle sanitaire. Concrètement on était autorisés à aller soit à l'hôtel, soit à la piste. On n'est pas sortis visiter quoi que ce soit. Les conditions d'entraînement et de repos étaient très bonnes mais par contre, des fois, dans le couloir de l'hôtel, on se baladait et on tombait sur un robot qui désinfectait l'air ! C'était une ambiance très pasteurisée, très javélisée. Le personnel qui était ici pour nous aider devait se mettre 21 jours en quarantaine après notre départ avant de reprendre une vie normale. Le gouvernement chinois ne voulait vraiment prendre aucun risque. »

La piste de bobsleigh

Vraiment unique

« Tout a été pensé pour que les athlètes puissent être dans les meilleures conditions. C'est vraiment une piste qui est parfaitement bien conçue. Le tracé en lui-même est original. Il y a des virages qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur le circuit. La piste n'est pas dangereuse par contre elle est très technique, très difficile pour aller vite. On a eu beaucoup de nœuds au cerveau pour retrouver les trajectoires les plus rapides dans les différents virages. Ça va être un sacré challenge de générer de la vitesse il y a aussi le virage 11 qui fait 378 degrés ! ça veut dire un peu plus d'un tour plaqué avec la force centrifuge. C'est vraiment exceptionnel. Cette piste est vraiment unique. »

S'il lui reste encore à officiellement valider sa qualification pour les JO, Romain Heinrich devrait revenir à Yanqing (site qui accueillera aussi les épreuves de ski alpin) entre le 4 et le 20 février prochain.