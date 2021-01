Une Savoyarde championne du monde junior en bobsleigh féminin pour la première fois

C'est la première fois qu'un duo féminin français remporte ce trophée : Margot Boch, originaire de Savoie, et Marion Stringer, sa pousseuse, ont été sacrées championne du monde junior en bobsleigh, ce vendredi 22 janvier, à Saint-Moritz, en Suisse.

Margot Boch, 21 ans, Savoyarde et première française championne du monde junior de bobsleigh

"Je n'arrive toujours pas à y croire", réagit Margot Boch, 21 ans, sacrée championne du monde junior de bobsleigh, ce vendredi après-midi à Saint-Moritz (Suisse), avec sa pousseuse Madison Stringer. C'est la première fois qu'un duo féminin français remporte ce trophée, une fierté pour la jeune Savoyarde. "C'est génial de marquer l'histoire de son sport, c'est quelque chose dont tout sportif rêve", s'émerveille Margot Boch.

La cerise sur le gâteau, c'est que la dernière équipe masculine française à avoir remporté ce trophée junior, c'était celle de son entraîneur, il y a 30 ans : "C'était super de partager ça avec lui, et il était très content qu'on puisse faire parler du bobsleigh féminin", ajoute-t-elle.

Mettre en avant le bobsleigh féminin

Avec ce championnat, Margot et son équipe avaient envie de faire découvrir cette discipline, de mettre en avant le bobsleigh féminin, "et enfin montrer aux autres nations que la France est présente, ça fait très plaisir et c'est encourageant pour la suite", conclut la jeune Savoyarde.

Prochaine étape : le Championnat du monde, cette fois en senior, en Allemagne. C'est la première fois que Margot Boch y participera.