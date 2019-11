Val d'Isère : "tous les voyants sont au vert" pour le critérium de la première neige

Des chutes de neige régulières au cours des deux dernières semaines, et un "retour d'Est" qui a livré soixante centimètres supplémentaires il y a trois jours. Les cieux semblent pour l'instant avec Val d'Isère. A moins d'un mois du critérium de la première neige, "tous les voyants sont au vert" selon Ingrid Jacquemod, l'ancienne skieuse de la station désormais directrice du club des sports, aux commandes de l’événement.

La face de Bellevarde enneigée à 40%

Cette neige de novembre précoce permet d'envisager plutôt sereinement le plus gros événement ski alpin de la saison en France, deux week-end de coupe du monde les 14/15 décembre pour les hommes et 21/22 décembre pour les femmes.

"On est autour de 40% d'enneigement pour la piste des hommes" se félicite l'enfant du pays aux six podiums en coupe du monde, "on a eu la chance d'avoir des chutes de neige naturelle mais aussi une très bonne production de neige de culture grâce aux températures froides. C'est un soulagement, même si on ne se relâche pas et on surveille bien sûr les bulletins météo".

L'avaline Ingrid Jacquemod désormais aux commandes du critérium de la première neige © Radio France - Nicolas Peronnet

ECOUTEZ Ingrid Jacquemod, directrice du club des sports de Val d'Isère Copier

Valoriser le week-end féminin

La météo est le nerf de la guerre dans la station de Haute-Tarentaise, afin de conserver sa place de choix dans le calendrier international. L'étape avaline, qui fêtera son 64e anniversaire en décembre, est considérée comme le véritable coup d'envoi de la coupe du monde de ski alpin en Europe. Un défi annuel face au réchauffement climatique.

L'an dernier, les épreuves féminines, faute de neige suffisante pour préparer la piste, avaient du être annulées. Depuis, de gros investissements ont été réalisées sur la "OK", la piste Oreiller-Killy, pour éviter une mésaventure. "Un réseau neige entièrement neuf" détaille Ingrid Jacquemod, "avec des lignes complètement neuves et plus de cinquante enneigeurs, ce qui permettra de produire de la neige de culture à des températures un peu plus élevées qu'avant. Valoriser le week-end féminin est pour moi incontournable. Cette année on apporte encore une valeur ajoutée avec les à cotés de la course".

ECOUTEZ Ingrid Jacquemod, directrice du club des sports de Val d'Isère Copier

Pour attirer le public sur le week-end féminin, rien de mieux toutefois qu'un plateau de choix. Bonne nouvelle, la superstar américaine du ski alpin Mikaela Shiffrin a confirmé sa présence à val d'Isère.

Le programme du critérium

Sauf mauvaise surprise venue du ciel, Val d'Isère accueillera quatre courses de coupe du monde en décembre.

Samedi 14 décembre - Géant hommes

Dimanche 15 décembre - Slalom hommes

Samedi 21 décembre - Descente dames

Dimanche 22 décembre - Combiné alpin dames

.

Le "snow control" de la Fédération Internationale de ski aura lieu le 6 décembre sur la face de Bellevarde pour les épreuves masculines, et le 8 décembre sur la "OK" pour les épreuves féminines.

Cet hiver Courchevel (17 décembre) et Chamonix (8/9 février) accueilleront également une manche de la coupe du monde de ski alpin.