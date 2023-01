Vercors : la Foulée Blanche annulée en raison de la faible quantité de neige

La semaine dernière Patrick Marguet, président de la Foulée Blanche, nous expliquait qu'une décision serait prise en ce début de semaine, une dizaine de jours avant le début de l'événement (18 janvier). Un délai incompressible pour mettre en action toute la machine nécessaire à l'organisation de la grande fête populaire du ski de fond dans le Vercors. L'événement, qui compte environ 4.000 participants, mobilise chaque année quelques 300 bénévoles en plus du personnel de la station d'Autrans-Méaudre. La décision est donc tombée ce mardi matin : la Foulée Blanche n'aura pas lieu cette année.

"Prévisions météorologiques peu optimistes"

"Les quelques flocons qui blanchissent actuellement les sommets ne nous permettent malheureusement pas de pouvoir maintenir l’organisation de la 45e Foulée Blanche, écrivent les organisateurs dans un communiqué. L’absence de manteau neigeux et les prévisions météorologiques peu optimistes, ne nous permettront pas d’assurer une bonne préparation des pistes pour offrir des compétitions de qualité en toute sécurité, comme la station d’Autrans sait le faire."

Défi connecté

"Les inscriptions seront entièrement remboursées" précise encore le communiqué, "et sans démarche à effectuer". La Foulée Blanche proposera néanmoins un "défi connecté" pour celles et ceux qui le souhaitent dès que la neige sera là, avec "des parcours balisés et chronométrés, des tirages au sort avec des lots à gagner toutes les semaines, et un classement général du mois avec de belles récompenses pour les meilleurs chronos". Le tout via une application gratuite.

Depuis sa création à la fin des années 70, la Foulée Blanche a été annulée à 9 reprises en raison de la météo, la dernière fois en 2017.