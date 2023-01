VIDÉO - Biathlon : Julia Simon remporte la mass start à Ruhpolding, Anaïs Chevalier-Bouchet sur le podium

Julia Simon est décidément en grande forme. La Française originaire des Saisies a remporté la mass start à Ruhpolding en Allemagne ce dimanche, sa troisième victoire de la saison qui lui permet de conforter son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

ⓘ Publicité

Simon, victorieuse malgré un 17/20 au tir, n'est pas la seule Française à monter sur le podium, puisque Anaïs Chevalier-Bouchet termine troisième, à 6 secondes et 7/10e, après une seule cible manquée. L'Italienne Lisa Vittozzi, une faute aussi, s'intercale entre elles deux, à 2 secondes et 6/10e de Simon. Rivale de Simon au classement général, la Suédoise Elvira Oeberg, malade, n'a pas pris le départ de la course.