VIDÉO - L’équipe de France de ski prend ses quartiers sur le glacier des Deux-Alpes

C’est l’heure de la reprise pour les équipes de France de ski. Les filles du groupe technique ont posé leurs valises cette semaine aux Deux-Alpes, où trois mois après une fin de saison avortée Tessa Worley et ses coéquipières ont rechaussé les skis.

Les skieuses ouvrent le bal cette année aux Deux-Alpes. Traditionnel camp de base du ski français en juin la station de l’Oisans ne déroge pas à la règle cette année. Après deux mois de confinement, et trois mois après la fin brutale de la saison pour cause de coronavirus, les skieuses ont rechaussé et répètent leurs gammes, avant que les garçons ne viennent à leur tour dans les prochains jours.

De très bonnes conditions de neige

À plus de 3000 mètres d’altitude, le temps n’a pas toujours été au rendez-vous cette semaine mais les conditions d’enneigement oui. « Je n’ai jamais vu autant de neige l’été » dit même la dauphinoise Coralie Frasse-Sombet.

Quelles compétitions ? Encore beaucoup de flou...

Une reprise un peu plus précoce que les années précédentes, pour préparer un hiver 2021 dont les contours restent flous, les mondiaux prévus en Italie, pourraient notamment être reportés. Double Championne du monde de géant Tessa Worley espère qu’il n’en sera rien : « pour moi l’objectif c’est les championnats du Monde, j’aimerais beaucoup les courir dès l’année prochaine. Après, s'il n’y a pas de championnats du monde il y aura quand même toute la saison de coupe du monde ».

La suite en hémisphère sud ?

Les différentes équipes de France vont se succéder sur le glacier des Deux Alpes jusqu'au mois de juillet. Les skieurs et skieuses tricolores devraient partir dans l'hémisphère sud. Mais là encore rien n'est sûr, comme la saison à venir, la préparation est très particulière cette année après la crise du Coronavirus.