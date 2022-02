VIDÉO - Perrine Laffont en larmes après son échec olympique : "ça fait partie du sport"

La déception est grande, pour les supporters de Perrine Laffont, et pour la skieuse elle-même. L'Ariégeoise, championne olympique en 2018, n'a pas réussi à décrocher de médaille ce dimanche 6 février, aux JO d'hiver de Pékin. La skieuse des Monts d'Olmes termine à la quatrième place.

Quelques heures après la finale, l'athlète a analysé sa course, et ses derniers mois de préparation, sur le plateau de France Télévisions. Elle n'a pas pu retenir ses larmes, après cette déception de ne pas atteindre un objectif pour laquelle elle travaille depuis longtemps.

"Aux Jeux olympiques, il y en a qui réussissent, et d'autres qui ne réussissent pas. Ça fait partie du sport de haut niveau, et ce n'est pas pour ça qu'il faut rabaisser des athlètes. Oui la médaille n'est pas au bout, mais on a tous mis en place, tout ce qu'on pouvait, pour réussir." Perrine Laffont a aussi relativisé, en évoquant son équilibre personnel : "J'ai tellement de la chance d'être bien entourée, d'avoir des gens bien autour de moi".