VIDEO - Premier podium en Coupe du monde de ski pour le Niçois Matthieu Bailet

A chaque week-end son héros azuréen. Après le festival Mathieu Faivre le week-end dernier en Bulgarie, vainqueur du Géant de Bansko, c'est un autre Matthieu qui fait briller la Côte d'Azur en Coupe du Monde. Le Niçois Matthieu Bailet termine 2e du Super-G de Saalbach, en Autriche, derrière le Suisse Marco Odermatt et devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Une superbe performance pour le skieur de l'Inter Club Nice, qui n'avait jamais fait mieux que 6e sur une manche de Coupe du Monde.

C'est la folie, l'euphorie !

C'est donc un premier podium pour lui, à 24 ans. 40e au général de la Coupe du Monde avant de s'élancer sur la neige autrichienne, il réalise la surprise du week-end. "C'est le plus beau feeling que j'ai ressenti dans ma carrière avec ma médaille aux Championnats du monde juniors (en 2016)," raconte-t-il. "C'est la plus belle surprise que j'ai eue, une surprise que j'ai préparée, travaillée. C'est la folie, l'euphorie et la joie aujourd'hui !" Il reste six étapes cette saison en Coupe du Monde. Prochaine étape à Kranjska Gora en Slovénie.