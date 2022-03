VIDÉOS - Quentin Fillon-Maillet remporte le gros globe de cristal de la coupe du monde 2022 de biathlon

Trois semaines après son record de cinq médailles (dont deux en or) aux JO de Pékin, Quentin Fillon-Maillet a mathématiquement conquis le classement général de la saison de coupe du monde 2022 de biathlon ce samedi après-midi en Estonie.

Avec son dossard jaune de leader encore plus incontesté, à en écœurer la concurrence en gagnant les trois précédentes courses individuelles programmées depuis la reprise post olympique, il lui suffisait de terminer - au moins - à la 23e place de l'épreuve du jour sur la neige estonienne...

Et cette Mass Start masculine d'Otepää, le Jurassien ne l'a pas galvaudée pour autant. Ah non, pas le genre du gaillard. Fidèle à son tempérament et son mental toujours plus inoxydable cet hiver, QFM a terminé 2e (19/20 à la carabine) pour signer son 11e podium - dont 8 victoires - en 19 courses individuelles sur le grand circuit mondial (hors Jeux Olympiques) cette saison !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le plus fort, ce samedi sur la piste et le pas de tir, s'appelle Vetle Christiansen, avec 6" d'avance pour le Norvégien...

Grosses émotions encore pour les proches de QFM dans son fief jurassien

Même ses proches, dans son Jura natal, n'arrivent plus à suivre la cadence exceptionnelle de Quentin Fillon-Maillet. Ils étaient une bonne vingtaine à avoir déjà réservé leurs avions et leurs séjours du 17 au 20 mars en Norvège, pour aller suivre la dernière manche de la coupe du monde à Oslo, où le couronnement final et officiel de leur QFM chéri était - a priori - attendu... Autrement dit, pas d'Estonie cette semaine pour tout ce joli monde : c'est devant la télé de la maison de ses parents, dans son fief de Saint-Laurent-en-Grandvaux, qu'on a encore vibré ce samedi après-midi pour assister en direct - mais à distance - à la consécration du nouveau patron du biathlon mondial !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y avait là, évidemment, Hélène et Laurent Fillon-Maillet, la maman et le papa ou encore sa soeur Métiline et son plus jeune frère Rémi (Jason ne pouvait malheureusement pas être présent). Sans oublier Lydie, la compagne du biathlète et quelques membres de son Ski Club du Grandvaux notamment. Et au pied du canapé : Papuche, le chien de la maison !

Et comme durant les légendaires exploits olympiques du Franc-Comtois à Pékin, suivis un mois plus tôt sur l'écran géant de la Salle des Sports bondée et survoltée de ferveur populaire à Saint-Laurent-en-Grandvaux, les mêmes énormes émotions, frissons et yeux un peu humides !

Le gros globe pour Quentin Fillon-Maillet, successeur français de Martin Fourcade, Raphaël Poirée et Patrice Bailly-Salins

Quentin Fillon-Maillet devient le 18e vainqueur du gros globe de cristal de biathlon en remportant le classement général de la 45e édition de la coupe du monde depuis l'hiver 1977-1978.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et il n'est que le 4e biathlète français dans cette prestigieuse sphère, après le Catalan Martin Fourcade (retraite sportive en 2020) et son époustouflant record de 7 sacres - consécutifs - de 2012 à 2018 ! L'Isérois Raphaël Poirée, lui, est sur la 3e marche du podium planétaire des détenteurs de gros globes (3, de 2000 à 2002, puis en 2004), juste derrière l'autre légende de la discipline : le Norvégien Ole Einar Bjørndalen et ses 6 sacres au général de la coupe du monde (1998, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009).

à lire aussi JO de Pékin : les cinq infos à découvrir sur Quentin Fillon-Maillet, le roi des Jeux 2022

Patrice Bailly-Salins... Jurassien, comme QFM, est de son côté le tout premier Français à avoir remporté - à une reprise - la coupe du monde de biathlon : en 1994, quand Quentin Fillon-Maillet avait alors à peine 18 mois...

Depuis la saison 1999-2000, hormis "l'exception" de 2007 avec l'Allemand Michael Greis, les biathlètes français et norvégiens n'en finissent plus de truster le gros globe de cristal : 12, désormais, pour la France et 10 pour la Norvège (avec également Johannes Boe de 2019 à 2021, Tarjei Boe en 2011, Emil Svendsen en 2010) !

Encore des enjeux, des petits globes de cristal notamment, pour la dernière de la saison mondiale à Oslo

Les trois dernières courses individuelles de l'ultime manche norvégienne de la saison mondiale à Oslo (17 au 20 mars) ne compteront pas non plus tout à fait pour du beurre. Le roi Quentin Fillon-Maillet peut encore notamment y remporter deux autres petits globes de cristal (Sprint et Mass Start), après celui déjà officialisé de la Poursuite.

Et le biathlon français peut également signé cet hiver un magnifique et inédit doublé bleu-blanc-rouge au classement général final de la coupe du monde : l'actuel dauphin de QFM étant toujours l'Isérois Emilien Jacquelin (8e de la course du jour) !

Le palmarès de Quentin FILLON-MAILLET (au 12 mars 2022)

Jeux Olympiques

2022 (Pékin), record de 5 médailles lors des 5 premières courses = or x 2 (Individuel-20 km + Poursuite), argent x 3 (Sprint + Relais mixte + Relais masculin), 4e (Mass Start)

(Pékin), record de 5 médailles lors des 5 premières courses = (Individuel-20 km + Poursuite), argent x 3 (Sprint + Relais mixte + Relais masculin), 4e (Mass Start) 2018 (Pyeongchang) = 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint)

(Pyeongchang) = 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint) 2014 (Sotchi) = remplaçant

Championnats du monde

Coupe du monde (depuis le 13 décembre 2013 / Sprint, Grand-Bornand : 54e)

* (hors championnats du monde et JO)