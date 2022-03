VIDEOS - Quentin Fillon-Maillet : "Tenter d'être encore un meilleur biathlète"

Quentin Fillon-Maillet s'est confié à France Bleu Besançon, ce vendredi dans son village jurassien de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Ses attentes pour la saison prochaine, des échanges surprises avec Jean-Claude Killy, Anaïs Bescond et Léo Lacroix, premier médaillé olympique franc-comtois en 1964.

La saison de biathlon est presque finie pour Quentin Fillon-Maillet. Dernier RDV, les 1er, 2 et 3 avril dans son Jura natal, à Prémanon, pour les championnats de France de ski nordique. Mais le plus exceptionnel a déjà été fait : cinq médailles olympiques à Pékin et le gros globe de cristal de la Coupe du monde de biathlon.

Pour fêter cette saison en or, France Bleu Besançon s'est invité ce vendredi pour une émission spéciale chez QFM à Saint-Laurent-en-Grandvaux. On revient sur quelques-uns des moments forts de cette émission spéciale.

J'ai été très impressionné par ce que QFM a fait - Jean-Claude Killy

Premier coup de fil surprise : celui de Jean-Claude Killy, triple champion olympique de ski alpin aux JO de Grenoble en 1968. "J'ai été très impressionné par ce que QFM a fait" témoigne-t-il "c'est époustouflant. Je me demande même si on se rend compte ce que c'est, cette série de victoires, ces cinq médailles, ces globes de cristal, grands et petits. Tout ça avec une forme de décontraction, de relaxation, de gentillesse, de respect des autres. C'est vraiment magnifique."

Jean-Claude Killy et Quentin Fillon-Maillet se sont rencontrés avant les JO de Pékin et rappelés juste avant. Le champion olympique de Grenoble a dispensé au futur héros de Pékin 2022 de précieux conseils, "des clés justement de réussite, de la régularité sur l'ensemble des jeux" raconte le Jurassien. "Tu m'as dit 'fais comme comme sur la Coupe du monde' et juste cette phrase là, elle a résonné de façon vraiment forte en moi".

"Je voulais vraiment lui faire comprendre que les JO, c'est une course comme les autres et que, comme il savait gagner, il suffisait de dupliquer c'est tout" renchérit Jean-Claude Killy, "surtout, quand la machine s'est mise en route, je voulais m'assurer qu'il ne touche à rien, c'est-à-dire qu'il laisse tout en l'état : la psychologie, la carabine, les skis... Qu'il ne soit pas bousculé par la grandeur de l'événement (...) C'est lui qui a tout fait et je l'admire pour ça. "

Avec Anaïs Bescond : "On a partagé de grandes choses"

Emotion palpable quand c'est Anaïs Bescond, triple médaillée olympique à Pyeongchang en 2018, qui appelle Quentin Fillon-Maillet. La Jurassienne a annoncé sa retraite quelques jours auparavant. Entre les deux biathlètes francs-comtois qui ont concouru ensemble en équipe de France, de nombreux souvenirs sportifs et extra-sportifs.

"Ça a été une super rencontre, Anaïs" explique QFM "on a partagé tellement de beaux moments. C'est avec tristesse que j'apprends son départ. C'est quelque chose auquel je m'attendais un petit peu parce que ça arrive à un moment de sa carrière où elle voit d'autres choses que le biathlon en dans sa vie. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours beaucoup apprécié le partage en équipe, avec qui on a fait de grandes grandes choses avec les skis aux pieds. Je pense aux relais aux Championnats du monde : c'était pour moi des émotions complètement dingue. Et puis, tout simplement, la personne qu'elle est, je l'apprécie beaucoup."

J'adore vraiment mon sport - Quentin Fillon-Maillet

Après Jean-Claude Killy et Anaïs Bescond, Quentin Fillon-Maillet a également échangé avec Léo Lacroix, seul Franc-Comtois du ski alpin médaillé olympique (argent, en descente) lors des Jeux d'Innsbruck en 1964 et grand fan de QFM. Fillon-Maillet a aussi répondu aux questions des auditeurs de France Bleu Besançon et notamment à Sylvie, d'Arc-sous-Cicon, qui se demandait ce qui pouvait encore motiver le champion toutes catégories.

"Je me suis posé la question après les jeux", reconnaît Quentin Fillon-Maillet, "mais finalement, après réflexion, c'est pas que la quête de ces médailles là, c'est aussi le plaisir que j'ai toujours à l'entraînement, à tenter d'être un meilleur biathlète, de progresser et de continuer à faire évoluer mon sport. Martin (Fourcade) a réussi à gagner ces globes de cristal. Je pense que je suis aussi capable de le suivre là dessus, et puis de toute manière, j'adore vraiment ce que je fais, j'adore vraiment mon sport et au delà d'un objet en particulier, c'est vraiment le bonheur procuré par tout ce que je fais au quotidien."