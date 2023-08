Île Lacroix : un filtrage des voitures les soirs de match des Dragons

Ce mardi 15 août, c'est le premier match amical des hockeyeurs rouennais. Les Dragons affrontent Cergy-Pontoise, à la patinoire de l'île Lacroix, à 15h , avant la reprise du championnat et de la coupe d'Europe. L'horaire est inhabituel par rapport aux rencontres des compétitions officielles, qui se déroulent en fin de journée. Justement, cette saison, un filtrage est mis en place sur l'île les soirs de match, pour éviter d'avoir des voitures partout.

Une fois le parking de la patinoire plein -il compte environ 200 places selon la municipalité- les véhicules ne seront plus acceptés dans le secteur, sauf ceux des riverains. Les habitants vont devoir présenter une vignette pour rentrer chez eux, qu'ils peuvent demander à la maison de quartier depuis le samedi 12 août, jusqu'au 5 septembre . L'objectif de la mairie avec cette décision : réguler le stationnement.

Les supporters craignent d'arriver "trois heures avant le match"

Les soirs où les Dragons jouent, c'est la pagaille selon Marinette, qui habite une maison située près de la patinoire : "Il y a des voitures partout ! Parfois, elles se mettent en travers," nous dit-elle en montrant le trottoir devant son logement. Avant d'ajouter : "Regardez, ma boite aux lettres est abîmée parce qu'ils [les supporters] se mettent n'importe comment..."

Frédéric Marchand, adjoint de quartier (secteur rive gauche) au conseil municipal de Rouen, défend le filtrage qui va être mis en place : "On était arrivés à un point où les habitants ne pouvaient plus rentrer ou sortir de chez eux, les pompiers et les services de secours ne pouvaient plus accéder" à l'île. "J'ai eu des échanges, sur internet, avec quelques supporters qui n'étaient pas contents. L'idée, c'est simplement de leur dire : "Depuis le début, vous n'aviez pas le droit de vous garer là, on est juste en train de vous expliquer que vous gênez !""

Sabrina, la présidente des Dragons noirs, l'un des clubs de supporters, est pessimiste quant à ce nouveau dispositif : "S'il faut arriver trois heures avant l'ouverture de la patinoire pour trouver une place (...) c'est dur ! Il y a des gens qui travaillent, d'autres qui viennent de loin. Moi la première ! Je pense qu'il va falloir que je vienne super tôt pour pouvoir me garer. Je pense que ça va être très compliqué."

Pour se rendre à la patinoire, outre la voiture, il existe aussi la navette fluviale Calypso : elle est accessible quai du Pré aux Loups, rive droite. Un parking se trouve à proximité. Elle réalise des rotations avant les matchs (de 18h30 à 20h) et après (de 22h10 à 23h) détaille la Ville de Rouen.