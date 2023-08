"Je suis venu et j'ai vaincu" : l'athlète yvetotais Alexis Hanquinquant après sa victoire au Test Event

Alexis Hanquinquant a encore brillé ! Le champion paralympique en titre a remporté l'épreuve du duathlon au Test Event de Paris, dans la catégorie PTS4, ce samedi 19 août 2023. Né à Yvetot (Seine-Maritime) et licencié au Rouen Triathlon, le sportif normand a pu s'essayer au parcours urbain, un an avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

ⓘ Publicité

"Je suis venu et j'ai vaincu", plaisante le champion paralympique en titre, ravi de sa victoire lors de cette répétition générale des JO, même s'il est déçu de ne pas avoir pu nager. Tôt le samedi, le triathlon (750m nage, 20km de vélo et 5km de course) est devenu un duathlon, sans l'épreuve de natation dans la Seine à cause de la mauvaise qualité de l'eau.

"Je ne m'entraine pas cinq fois par semaine pour ne pas nager en compétition"

"J'étais agacé parce qu'on a vu que les courses olympiques femmes et hommes avaient pu avoir lieu la veille et l'avant veille." Il regrette aussi de ne pas avoir pu donner le meilleur de lui-même : "Je fais vraiment partie des meilleurs nageurs, affirme-t-il. J'ai beaucoup de respect pour mes adversaires, mais si ça avait été un triathlon, l'écart aurait été plus important. Ca m'a forcément frustré parce que je ne m'entraîne pas cinq fois par semaine pour ne pas nager en compétition."

loading

Mais l'Yvetotais relativise, et se sent confiant, car il a malgré tout gagné l'épreuve. "Le principal, c'est de gagner les courses." D'autant que tout l'intérêt de ce Test Event, c'est de voir ce qui attendra les athlètes pour les Jeux de Paris l'été prochain.

"Ca donne envie d'y être"

"C'est une répétition générale pour les organisateurs et pour les athlètes, précise Alexis Hanquinquant. On a un cadre magnifique. Tourner autour du Grand Palais, des Invalides, des Champs Elysées, c'est majestueux. Tous les athlètes en ont pris plein les yeux. Forcément, ça donne envie d'y être déjà l'année prochaine."

L'épreuve de cyclisme n'était pas plus évidente sur les pavés de la capitale : "Ça a vraiment permis de se rendre compte qu'il ne faudra pas prendre forcément tous les risques sur la partie vélo", ajoute le sportif de 37 ans

Le champion paralympique en titre n'est pas encore officiellement qualifié pour les JO 2024. Mais il pourrait bien le devenir dès le 23 septembre prochain, à Pontevedra, en Espagne.