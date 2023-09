JO 2024 : Tony Estanguet visite le Centre national de tir sportif de Châteauroux-Déols

A moins d'un an de l'ouverture des Jeux olympiques de paris 2024, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, était en visite ce samedi à Châteauroux. Le triple champion du monde et triple champion olympique de canoé monoplace slalom a inauguré le Forum des associations au parc des expositions à Belle-Isle.

Il en a surtout profité pour aller voir, aux côté des élus locaux, le Centre national de tir sportif de Châteauroux-Déols qui accueillera les toutes premières épreuves des JO.

ⓘ Publicité

Une salle de tirs du CNTS qui accueillera des épreuves lors des Jeux olympiques © Radio France - Louise Buyens

Certains équipements sont en partie en extérieur © Radio France - Louise Buyens

"On a rendez-vous avec notre histoire"

Les équipements sont flambant neufs attirent tout de suite l'œil de Tony Estanguet "c'est magnifique, très impressionnant", avoue l'ancien champion. Dans moins d'un an, des centaines d'athlètes et des milliers de spectateurs seront ici même, de quoi donner un peu le vertige au président du comité d'organisation des JO 2024 : "On a jamais fait ça, on a jamais accueilli autant de spectateurs français et étrangers. Cela va être assez magique, un événement exceptionnel. On a rendez-vous avec notre histoire, collectivement".

Des travaux sont toujours en cours

Il reste un peu de travail avant l'ouverture des Jeux mais Michel Baczyk, le président de la fédération française de tir, tient à rassurer "beaucoup de travail a déjà été fait. On est pratiquement prêts, il nous reste une grosse campagne de travaux qui va démarrer le mois prochain". Un chantier destiné à adapter toutes les infrastructures aux personnes en situation de handicap.

Tony Estanguet estime que nous avons "rendez-vous avec notre histoire" en organisant un tel événement © Radio France - Carl Dechâtre

Concernant l'hébergement des athlètes, plusieurs sites sont en train d'être adaptés et mis aux normes. "Ils seront répartis dans le lycée de l'internat Blaise Pascal et dans le PESI (pôle d'enseignement supérieur international, ndlr) qui accueillera 372 athlètes. Pour les autres personnes accréditées, des travaux sont en cours à la Chapelle-Saint-Denis et sur le site de la Tremblaire, l'ancien centre de formation de la Berrichonne football, sur la commune d'Arthon", détaille Gil Avérous, le maire de Châteauroux. Après les Jeux olympiques, ces lieux resteront des hébergements de courte durée pour le tourisme notamment.

Un site conçu pour réaliser des performances

Châteauroux n'est pas Paris, les athlètes seront loin du centre névralgique des Jeux et du village olympique mais le site de Châteauroux n'a pas été choisi au hasard. Tony Estanguet l'assure : "le premier critère qui compte pour les athlètes c'est de savoir 'ils auront des conditions de performances adaptées et ici on a cette garantie".

Le champions de canoé s'est même essayé pour la toute première fois au tir ! © Radio France - Louise Buyens

Les épreuves de tirs à Châteauroux auront lieu du 27 juillet au 5 août 2024 pour les jeux olympiques et du 30 août au 5 septembre 2024 pour les Jeux Paralympiques.

L'Indre accueillera également la flamme olympique le 27 mai 2024.