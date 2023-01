La coupe du Monde de combiné nordique à Chaux-Neuve est annulée

C'est un coup dur pour Chaux-Neuve. La Coupe du Monde de combiné nordique est officiellement annulée. Elle devait s'y tenir le week-end du 19 et 21 janvier, mais à cause du manque de neige, les organisateurs, avec la Fédération Internationale de Ski (FIS) et la Fédération Française Ski (FFS) ont jeté l'éponge ce lundi. C'est la troisième fois que cette compétition est annulée dans le Haut-Doubs.

Certains hôteliers sont victimes de cette annulation avec des réservations qui ne seront pas honorées par les fédérations de ski. "Nous n'avons vraiment pas de chance. Il n'y a trois fois rien comme neige et elle ne tient pas", lâche Viviane Hapri, gérante des chambres "Chez nous" à Chaux-Neuve. D'autres ont carrément pris les devants en postant un message sur leur compte Facebook.

Les organisateurs ont envoyé un communiqué pour exprimer leur désarroi.

« C’est une très grande déception. Nous redoutions cette décision.

La météo a été très défavorable et malgré l’énorme travail effectué ces dernières semaines par le comité d’organisation, il a été impossible de maintenir l’enneigement sur le tremplin et la piste de ski de fond.

Cette coupe du monde était de bon augure pour relancer le site de Chaux-Neuve dans l’organisation de grands évènements. Nous devrons réfléchir à l’avenir de ces grands évènements sur le stade de la Cote Feuillée. »

Concernant la Coupe du monde FIS de ski de fond de la Station des Rousses, programmée du 27 au 29 janvier 2023, le contrôle neige se tiendra ce jeudi 12 janvier. Selon les résultat, elle pourrait aussi être annulée.