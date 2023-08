La fête malgré la défaite au nouveau Palais des Sports de Caen la mer

Le bâtiment est à peine terminé que les Vikings du Caen Handball l'ont investi ce mercredi soir pour ce qui restera le premier match de l'histoire du nouveau Palais des Sports de Caen-la-mer. Et même si Caen a perdu assez nettement face à Dijon, 35 à 26, en 16ème de finale de Coupe de France, le public semble conquis par l'endroit.

Neuf.. huit.. sept... le compte à rebours du public donne le coup d'envoi du match. Le défenseur Gauthier Crépel inscrit le premier but pour Caen. Mais la logique sportive prend rapidement le dessus. Et Dijon, nouveau promu en Starligue, prend l'avantage et le garde jusqu'à la fin de la rencontre.

Rendez-vous le 15 septembre 2023 pour le premier match de championnat des handballeurs caennais. En attendant place au tennis, au basket au futsal, au rugby et à la boxe toute la semaine prochaine.