La fin de l'aventure Roland-Garros pour la Manchoise Alice Robbe

C'est en larmes que la Fermanvillaise a reçu l'ovation du public de Roland-Garros ce vendredi 26 mai. Alice Robbe n'a rien pu faire contre la jeune et prometteuse Tchèque Brenda Fruhvirtova. Son entraîneur Sébastien Torrent : "on a partagé avec le public un ping-pong émotionnel incroyable. Elle a joué avec le public, le public a joué avec elle mais elle s'est retrouvé avec une adversaire très très très talentueuse et puis physiquement elle était fatiguée mais elle m'a dit tout de suite après le match il faut qu'on y retourné alors moi je luis ai dit oui mais on ne passera pas par les qualifications la prochaine fois".

Mais si la manchoise est éliminée en simple, on la retrouvera en double la semaine prochaine, associée à Alice Tubello puisqu’elle a reçu une wild-card. "Elle a un peu mal à l'épaule et à la cuisse mais c'est plus des douleurs de crampes c'est pas tendineux et les kinés de Roland Garros vont nous la remettre très vite sur pied" rassure son entraîneur Sébastien Torrent.

Après ses deux victoires de mardi et mercredi, Alice Robbe n’a pas pu accéder au tableau final (6-3, 6-0). Mais pas de regrets car c'était son premier tournoi du Grand chelem pour celle qui est aujourd'hui 190e joueuse mondiale. " On est très fiers, si elle en est arrivée là aujourd'hui c'est grâce à elle, à sa famille, à son club de Tourlaville et de Mondeville. Alice de par son humilité et sa bienveillance elle a un caractère de championne c'est une combattante qui devient une guerrière. C'est une Marvel !" selon son entraîneur Sébastien Torrent.

Mais la joueuse manchoise de 23 ans a aussi été souriante en voyant en tribune cinq jeunes arborant un tee-shirt avec chacun une lettre de son prénom. Des jeunes qui ont scandé et chanté son nom tout au long du match.

Cette défaite c'est aussi une victoire pour Alice Robbe dont le classement va grimper avec des opportunités à la clé.