Le capitaine de l'ASNL, Neil El Aynaoui s'engage avec Lens pour 4 ans

Il n'y avait pas beaucoup de doute sur son avenir, Neil El Aynaoui devait partir cet été. D'abord parce qu'il avait accepté de rester en National 1 la saison passée dans son club formateur bien qu'il y ait eu des sollicitations extérieures. Il aurait bien aimé laisser l'ASNL dans une meilleure posture, il part malheureusement sur une mauvaise note, lui qui n'a même pas pu terminer le dernier match de la saison après avoir été exclu.

ⓘ Publicité

Progression logique et méritée

Ensuite le raison la plus logique, c'est qu'il mérite une meilleure situation. Travailleur, humble, il avait déjà réalisé un belle saison lors de la descente en National 1. Dans un contexte difficile, il a aussi tenu son rang de capitaine et de régulateur du jeu nancéien cette saison, même si la réussite n'a pas été au niveau.

A seulement 21 ans il est temps pour lui d'aller goûter le très haut niveau puisqu'il ne peut pas le connaître avec l'ASNL. Il arrive dans un club qui a réalisé une superbe saison, qui va participer à la Ligue des champions la saison prochaine et qui, s'est fait une spécialité de faire éclore les joueurs à potentiel, c'est tout le mal que l'on souhaite à Neil El Aynaoui.

Les supporters nancéiens, dans leur grande majorité sont tristes et déçus de voir partir un des espoirs de l'ASNL, mais ils comprennent cependant le choix du milieu nancéien. Et même s'il fait partie de cette équipe qui a abouti à la descente de l'ASNL en N2, les fans nancéiens ne lui souhaitent que du bon pour la suite, en souvenir de son attachement à l'ASNL et son implication sur le terrain.

A quel prix?

La question que se pose les supporters c'est l'ASNL touchera-t-elle de l'argent sur ce transfert? A priori oui, comprend-on au détour d'une phrase dans le communiqué du club nancéien qui remercie le RC Lens pour son fair-play. En effet il restait une année de contrat fédéral au jeune milieu de terrain, Lens aurait pu faire trainer les choses, attendre un éventuel passage en amateur de l'ASNL et récupérer Neil El Aynaoui gratuitement. Les contrats professionnels prennent fin au 30 juin, la signature s'est faite le 29, Nancy devrait donc récupérer un peu d'argent sur cette vente. Par les temps qui courent, ce n'est pas négligeable.