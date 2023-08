Le CREPS de Vichy, nouveau paradis des triathlètes avant les Jeux de Paris 2024

Les équipes de France et des Etats-Unis de triathlon et paratriathlon ensemble pour un stage au CREPS de Vichy, avant les Jeux de Paris 2024.

Les meilleurs triathlètes au monde ont fait du CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives) de Vichy leur centre d'entraînement. Il accueille depuis le 31 juillet et jusqu'au 11 août l'équipe de France de paratriathlon et les équipes américaines de triathlon et paratriathlon pour des stages. Deux des meilleures nations au monde de la discipline.

Alexis Hanquinquant, cinq fois champion du monde de paratriathlon et champion paralympique à Tokyo, est un habitué du CREPS et reconnaît que les infrastructures ont "vraiment changé". Il y a eu 39,9 millions d'euros de travaux pour réhabiliter et faire monter en niveau l'établissement. "Sur le logement et la restauration c'est un gros plus" et "le confort aide à la performance", confirme Alexis Hanquinquant.

Des infrastructures de pointe

Les Américains aussi sont conquis. "C'est fantastique, Vichy est un endroit incroyable", s'enthousiasme Ryan Bolton, directeur de la haute performance pour l'équipe américaine de triathlon. "Le CREPS a des infrastructures de pointe, c'est un des meilleurs centre d'entraînement dans lequel j'ai pu aller." Les Etats-Unis ont bien l'intention de revenir chaque année et faire de Vichy leur base arrière lors des compétitions en Europe.

Et c'est bien l'enjeu pour le CREPS, continuer d'attirer même après les Jeux de Paris 2024. Alors qu'il "peinait à accueillir des équipes de très haut niveau jusqu'à il y a quelques mois", selon le directeur Thomas Senn, le CREPS sert aujourd'hui de camp d'entraînement à de nombreuses équipes olympiques et paralympiques françaises comme étrangères. Le planning jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 affiche déjà presque complet. Une forme de "reconnaissance" pour le directeur. Rien qu'en ce début de mois d'août, le CREPS a déjà vu passer les équipes de France junior et senior de natation et l'équipe de France féminine de judo.

