Blessé, le skipper rochelais Yannick Bestaven laisse la barre de son IMOCA Maître CoQ V

Blessé, Yannick Bestaven ne pourra pas repartir en mer pour la première course de la saison

C'est un petit coup dur. Yannick Bestaven, le skipper, dont le monocoque a été testé dans le bassin des Chalutiers à La Rochelle, ne pourra pas participer à la quatrième édition de la Guyader Bermudes 1000 Races. Et pour cause, le vainqueur rochelais du dernier Vendée Globe est tombé pendant un entraînement à vélo à Cascais au Portugal. Sa clavicule fracturée et ses côtes cassées l'empêchent de reprendre la mer à bord de son IMOCA Maître CoQ V.

Surtout dans des délais aussi courts, la Guyader Bermudes 1000 Races part de Brest dans deux semaines, le 7 mai. L'équipe Voile Maître CoQ ne compte pas s'arrêter là, le directeur technique et sportif s’est proposé pour le remplacer et obtenir une qualification à pour la Transat Jacques Vabre 2023.

