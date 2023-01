Le stade Bollaert de Lens se prépare à Cassel'baraque pour la réception du PSG

Le stade Bollaert-Delelis n'est pas très accueillant pour les adversaires de Lens en ligue 1. Mais il se prépare à encourager, chérir, pousser l'US Pays de Cassel qui va jouer lundi 23 janvier les 16ème de finale de la coupe de France face au Paris Saint-Germain. En une journée, le club des Flandres a vendu 30.000 billets grâce à la mobilisation des habitants et l'aide du RC Lens.

"On va remplir Bollaert"

"2 heures après l'ouverture de la billetterie j'avais 32 appels en absence et on avait vendu 16.000 places" raconte incrédule Gabriel Bogaert le directeur sportif de l'US Pays de Cassel, "je me suis dis que ce n'était pas possible, je pensais qu'on allait faire 6.000 billets dans la journée, même le RC Lens me dit qu'il n'a jamais vu ça". Cassel pourrait remplir finalement le stade Bollaert, alors qu'initialement plusieurs tribunes devaient être fermées. Des billets sont encore en vente ce mercredi sur le site du RC Lens.

Le match US Pays de Cassel - Paris Saint-Germain sera à suivre sur France Bleu Nord, émission spéciale lundi 23 janvier dès 18h.