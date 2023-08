Les meilleurs joueurs du monde de Beach Volley rassemblés à Montpellier pendant 4 jours

Coup d'envoi ce mercredi du Beach Pro Tour à Montpellier, l'occasion pour les spectateurs de voir les meilleurs volleyeurs de plage au monde. Ce tournoi qui rassemble 32 athlètes, permet de gagner des points en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Stéphane Canet est le directeur du Beach Pro Tour : "On aura toutes les équipes de France qui seront là, et toutes les équipes internationales qui vont venir participer à ce tournoi pour essayer de marquer des points, parce qu'il y a tout un cheminement pour aller jusqu'aux Jeux olympiques de Paris".

ⓘ Publicité

Peu pratiquée en France, la discipline s'est surtout développée dans le Nord de l'Europe : "Ceux qui n'avaient pas la plage et qui n'avaient pas le soleil ont créé des terrains de beach-volley et des salles pour pouvoir être au soleil toute l'année avec les pieds dans le sable", indique Stéphane Canet.

Retrouvez le programme complet de l'édition 2023 sur beachmasters.fr

Des chances de victoires

Arthur Canet et Téo Rotar ont décroché l’or aux championnats d’Europe U20 de beach-volley en août dernier en Lettonie. "Ils sont la nouvelle vague du Beach français, ils bouleversent l'ordre établi et sont issus complètement de la formation montpelliéraine", indique-t-il. Une belle performance qui vient compléter un palmarès déjà bien rempli après leur titre mondial U19 en décembre 2021, leur médaille d'argent européenne en U20 il y a un an, ainsi qu'une médaille de bronze mondiale en U19 en septembre 2022.

Le week-end dernier encore, les deux phénomènes ont décroché un nouveau titre en remportant la Coupe de France des clubs, permettant au Montpellier beach-volley d'avoir une place en Champions League des clubs de Beach. Mais ce n'est pas tout, le clan tricolore peut aussi compter sur la paire Rémi Bassereau et Arnaud Gauthier-Rat pour remporter une médaille. L'année dernière, c'était une paire Vénézuélienne qui s'était imposée dans la capitale Héraultaise.

Si vous voulez assister au Beach Pro Tour de Montpellier rendez-vous sur beachmasters.fr