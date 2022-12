Ligue 2 : victorieux à Grenoble, le FC Metz reprend un peu espoir

La montagne, ça vous gagne ! ce slogan publicitaire des années 90, le FC Metz se l'est un peu approprié, ce vendredi. A l'issue d'un match sérieux, les Grenats se sont imposés à Grenoble, un a zéro. Le club à la Croix de Lorraine reste sur une série de quatre matchs de championnat sans la moindre défaite.

ⓘ Publicité

Après son nul frustrant contre Niort, lundi dernier, le staff procède à trois changements dans le 11 de départ grenat : Maïga, Sabaly et Gueye font leur retour ! Les premières minutes de la rencontre sont rassurantes pour nos Messins. Ils affichent beaucoup de maîtrise et de sérénité et le GF 38 souffre.

Hélas, l'efficacité n'est pas au rendez-vous : Lamine Gueye, Georges Mikautadze et Danley Jean-Jacques ne parviennent pas à ouvrir la marque !

En début de seconde période, c'est finalement un défenseur qui va faire sauter le verrou grenoblois. D'un splendide coup franc du pied gauche, Fali Candé trompe le gardien du GF 38 à la 52e minute de jeu. L'international de Guinée Bissau avait inscrit un but similaire, cet été, en amical contre Troyes.

loading

Dans les vingt dernières minutes, Grenoble pousse pour égaliser. Vincent Hognon, le coach local, fait entrée plusieurs attaquants, mais Alexandre Oukidja est vigilant et écarte notamment deux jolies tentatives grenobloises. Le FC Metz tient sa deuxième victoire de la saison en déplacement.

loading

Avec 10 points pris sur 12 possible, lors des 4 dernières journées de championnat, le FC Metz remonte à la 6e place du classement, avec désormais 6 points de retard, sur Bordeaux, 2e de la L2.

Prochain match, le samedi 7 janvier, en Coupe de France, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais.

Quand Bölöni et Hognon refont ensemble le match !

Scène inédite et amusante ce vendredi soir après le match en salle de presse : Laslo Bölöni, le coach messin et Vincent Hognon, l’entraîneur grenoblois ont débriefé ensemble la rencontre. Les 2 hommes se sont connus à Nancy au début des années 90. Le technicien roumain a lancé chez les pros cet ancien défenseur.

loading