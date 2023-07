Natation : Poitiers accueille les championnats de France Open d’été du 18 au 23 juillet 2023

Plus de 700 nageurs sont attendus pour les championnats de France Open d’été à la piscine de la Ganterie, à Poitiers. Le plus gros évènement jamais organisé par le Stade Poitevin, et qui se déroulera du 18 au 23 juillet 2023.

Le bassin extérieur de la Ganterie mesure 50 mètres de long, comme les piscines homologuées pour les compétitions internationales. © Radio France - Salomé Martin "Plus de 700 nageurs qui sont là, dont des très grands français, dans la Vienne on n'a jamais vu ça" s'exclame Tom, l'un des bénévoles. La piscine de la Ganterie accueille les championnats de France Open d'été, qui se déroulent du 18 au 23 juillet prochains. Une première pour Poitiers. Depuis l'inauguration de 2019, qui fait suite aux rénovations de la piscine de la Ganterie, Poitiers est en mesure d'accueillir un tel évènement. Et le Stade Poitevin n'attendait que ça, selon son directeur technique Marc Brishoual : "on a vraiment œuvré pour accueillir une compétition nationale, c'est l'aboutissement de notre travail". D'autant que l'hôtellerie-restauration de Poitiers va profiter de cet afflux de nageurs. Marc Brishoual estime que l'évènement représente 10 000 à 12 000 nuitées réservées sur la ville. Une compétition de haut niveau Parmi les nageurs présents, il y aura des gros bonnets de la natation française, qui ne font pas partie de l'équipe qui se rend à la fin de la semaine aux championnats du monde au Japon. Dans l'eau notamment, Mehdy Metella, champion du monde en 2015 de 4 x 100 mètres nage libre, ou encore Justine Delmas, championne de France 2022 du 200 mètres brasse. Sera aussi présente l'équipe de France junior. Mais il y aura aussi d'autres nageurs, de l'Hexagone et des Outre-Mer, qui tenteront de se qualifier pour la saison prochaine : "Il y a un certain intérêt, au-delà de conclure la saison, c'est que cela permet d'obtenir des qualifications sur les plus grands championnats pour l'année d'après" sourit Bénédicte Compois, vice-présidente de la Fédération Française de Natation. Des poitevins en lice Sept licenciés du Stade Poitevin enfileront leur bonnet pour tenter de gagner des courses. Et parmi eux, Elsa Lemaire, 18 ans, qui va notamment concourir pour le 200 mètres papillon. "Objectif moins de deux minutes et vingt secondes" explique-t-elle avant de se tourner vers son entraineur pour écouter les consignes d'échauffement. Mais elle l'avoue, c'est plutôt pour la performance personnelle : elle est déjà qualifiée pour les championnats de France de la prochaine saison. La compétition est ouverte au public, les places sont disponibles ici . Les courses seront également retransmises en direct sur l'écran de la Guinguette Pictave, sur l'îlot Tison. La piscine de la Ganterie rouvrira ses bassins au public le mardi 25 juillet prochain.