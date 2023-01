Nicolas Lejeune, champion de Skeet Olympique qui s'entraîne en Gironde et qualifié aux JO s'engage à la SNCF

Ce jeudi 5 janvier, Nicolas Lejeune a signé un contrat à la SNCF. Intégré au dispositif Athlètes, il anticipe déjà sa reconversion professionnelle. À 24 ans, Nicolas Lejeune est l'une des étoiles montantes du Skeet, ce sport de tir Olympique qui consiste à abattre, à l'aide d'un fusil de chasse, des plateaux d'argile lancés en l'air. Avec un palmarès plus que prometteur, double médaillé de France en 2017 et 2018, arrivé deux fois médaille de bronze aux championnats du monde et qualifié pour Paris 2024, l'athlète pense déjà à son après-carrière. Au bout de sa ligne de mire, la SNCF.

Sportif de haut-niveau et agent de sûreté ferroviaire

Rien qu'en 2022, 27 sportifs professionnels ont été recrutés par l'entreprise via le dispositif Athlètes SNCF. L'objectif, préparer leur reconversion tout en s'adaptant à leur emploi du temps : " Le but, c'est de faire en sorte d'organiser leurs missions en prenant en compte leurs différentes échéances sportives, de tout mettre en place pour qu'ils abordent chaque compétition sereinement" explique Hakima Lamsak, chargée du programme. Nicolas, qui a donc maintenant son CDI en poche, pourrait voir son temps de travail à la SNCF occuper 50% à 60% de ses semaines. Lors des périodes de compétitions ou d'entraînements intenses, l'entreprise le laissera s'y consacrer à temps plein.

Parmi la batterie d'emplois proposés par la SNCF, c'est bien la sûreté ferroviaire qui s'est retrouvée dans sa ligne de mire : " Ce qui m'a attiré, c'est le fait de ne pas faire la même chose tous les jours, d'être en mouvement et de ne pas être dans un bureau. J'aime aussi être au contact des gens, c'est important pour moi ". Bien que l'arme est seulement utilisée dans les cas d'extrême urgence, le profil du sportif colle parfaitement au travail, admet Élise Ménard, directrice de la sûreté ferroviaire pour la zone sud-ouest de la SNCF : " Il a un profil parfait, ça présage un très bel engagement pour la suite et pour le métier !".

Dès la semaine prochaine, le sportif se rendra à Paris pour débuter une formation de quatre mois pour apprendre les rouages de son futur emploi.

Une envie de stabilité et de sécurité

Jusque-là, Nicolas Lejeune n'avait que pour occupation l'entraînement, allant de cinq à six fois par semaine, d'où l'envie de s'investir professionnellement, sur un autre plan : " Ce qui m'a motivé, c'est aussi la stabilité de l'emploi, surtout de ne pas penser qu'aux tirs et au sport ". Mais il n'oublie pas ses prochaines échéances sportives : une coupe du monde et des championnats d'Europe en 2023, avant d'aborder les Jeux-Olympiques en 2024 : " Je vais jongler entre la formation, les stages et la compétition. C'est un mix de tout, ça va être bien " assure-t-il.

La sécurité de l'emploi est aussi un moyen de mieux aborder les événements sportifs, affirme Stéphanie Tirode, responsable du pôle français de tir au CREPS (centres de ressources, d'expertise et de performance sportive) de Bordeaux : " Là, Nicolas est sûr d'avoir une carrière professionnelle derrière. C'est important pour nos sportifs, ça leur permet d'avoir l'esprit tranquille ".

Une carrière dans le Skeet Olympique peut s'arrêter tard, " lorsque le corps ne peut plus ", selon Nicolas. Même s'il espère qu'elle durera le plus longtemps possible, il aura à son terme, la possibilité de s'investir à temps plein dans son rôle d'agent de sûreté ferroviaire.