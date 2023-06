Paris: des parcours de duathlon et triathlon ce week-end, pour sportifs tous niveaux

Ce week-end a lieu dans la capitale le Garmin duathlon et triathlon, qui propose plusieurs parcours sportifs. Les 5000 inscrits s'élanceront à travers Paris, à partir du Parc de la Villette. Cet évènement permet aux amateurs comme aux plus qualifiés de pratiquer leurs disciplines sur route fermée, que ce soit la course jusqu'à Bobigny, le vélo le long de la Seine, devant les grands monuments de la capitale et jusqu'au bois de Boulogne. Ou encore, pour les plus téméraires qui choisiront le triathlon, la partie natation se tiendra dans le canal de l'Ourcq.

ⓘ Publicité

Adapté au niveau de chacun, plusieurs options sont possibles pour les participants : le duathlon qui comprend la course et le vélo ou le triathlon auquel est ajouté une épreuve de natation. Seul ou en relais, samedi ou dimanche, deux longueurs de parcours sont proposées : soit en S (plus court, 21km de vélo, 5.5 de course et 555m de nage) ou en M qui est celui des Jeux Olympiques. Un bel évènement qui donnera aux parisiens un avant-goût de compétition à un peu plus d'un an des JO de Paris.