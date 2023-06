Passage de la flamme olympique autour de Toulouse, le parcours dévoilé ce midi

La flamme olympique arrivera en France le 8 mai prochain. Elle passera par l'Occitanie quelques jours plus tard : dans l'ordre, les Pyrénées-Orientales , l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Le parcours précis sera dévoilé ce vendredi midi. Brigitte Linder, la présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Garonne est notre invitée ce matin.

ⓘ Publicité

À lire aussi JO de Paris : ce que l'on sait du parcours de la flamme olympique

loading

Allumée à Olympie en Grèce comme le veut la tradition, la flamme arrivera par la mer à Marseille à bord d'un voilier le 8 mai 2024. Elle devrait ensuite traverser une soixantaine de départements et territoires et achever son parcours à travers la France le 26 juillet 2024, soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris. Nouveauté pour cette édition française, le relais collectif : un groupe de 24 personnes, dont un seul porteur, pourra participer, pour représenter, par exemple, une fédération sportive. Ils seront 3.000 en collectif et 7.000 en individuel, à partir de 15 ans.

À lire aussi Paris 2024 : ces départements qui refusent le passage de la flamme olympique

180.000 euros le passage de la flamme olympique

Certaines collectivités n'ont pas candidaté pour figurer sur le passage de la flamme olympique, jugeant prohibitif le coût d'un tel événement. C'est le cas des Conseils départementaux du Tarn-et-Garonne, du Lot ou encore de l'Hérault . Dans le Tarn, en mars 2022, lors du vote du budget, le président du Département, Christophe Ramond avait expliqué refuser de dépenser 180.000 euros, qualifiant d’inadmissible le montant de la somme demandée aux Départements pour le passage de la flamme, et contraire à l’état d’esprit des Jeux olympiques.

Le dernier passage de la flamme olympique en France, à Paris un jour d'avril 2008, avait laissé un très mauvais souvenir, virant au fiasco. Le passage de la torche dans la capitale avant les Jeux de Pékin avait en effet été émaillé de nombreux incidents, sur fonds de tension sur la question du Tibet, dont de nombreux sympathisants étaient venus dénoncer l'attitude de la Chine.